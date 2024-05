OEC migra sua Solução Fiscal para a Avalara Brasil

A OEC (Odebrecht Engenharia e Construção) é uma gigante do ramo da construção civil pesada e construção, montagem e manutenção de empreendimentos industriais, com atuação no Brasil e em diversos países do mundo. A empresa atua também nos segmentos de energia, saneamento, engenharia industrial, desenvolvimento urbano e edificações, além de transporte e logística. Segundo Ygor Cezar, Executivo de Tecnologia da OEC, atualmente, há entre 9 e 10 mil integrantes que atuam em diversos setores dentro do ambiente da empresa.

Problemas com atualização e integração levaram a OEC a buscar por mudanças

Por muito tempo, a OEC utilizou outras soluções de gestão fiscal, porém, problemas graves impactavam e prejudicavam o bom andamento do compliance e, principalmente, sobrecarregavam o setor de TI. Ygor Cezar nos traz maiores detalhes sobre eles: “Dois pontos sempre nos incomodaram e causavam overhead (sobrecarga) na equipe de TI. O primeiro era o fato de a cada dois ou três meses termos um mega desafio de atualização para deixar o produto funcionando. Isso causava um stress tanto do lado funcional para fazer os testes, quanto do pessoal de infraestrutura para aplicar as atualizações. O segundo problema se refere a integração. Isso porque todo mês tínhamos problemas com a integração e este problema sempre ficava para a equipe de TI resolver”. A empresa, então, procurou a Avalara Brasil, com o intuito de haver maior clareza referente à migração e menor necessidade de atuação da equipe interna da OEC para resolução de problemas como esses.

Solução 100% em nuvem, com atualizações frequentes e que não impactam na operação da empresa: os diferenciais que levaram à escolha pela Avalara Brasil

O primeiro objetivo traçado pela OEC era buscar uma solução em nuvem, pois já existia um grande projeto para migrar sua operação para Oracle Cloud, em substituição ao Oracle EBS. Assim, a gestão fiscal também precisaria ter seu sistema em nuvem. Para Ygor, seguir com a ferramenta anterior ocasionaria um grande investimento em upgrade tecnológico, que seria perdido quando houvesse a migração para cloud. Esta demanda da OEC é plenamente atendida pela Avalara Brasil, uma vez que as soluções Avalara são 100% em nuvem com altíssima disponibilidade e confiabilidade. Além disso, a Avalara Brasil já possui integração com o ERP da Oracle. Outro fator que determinou a escolha da OEC pela Avalara Brasil é o fato de que as mudanças na legislação são feitas de forma recorrente, dessa forma não sendo necessário que o setor de TI da empresa tenha que intervir na solução fiscal nem no ERP para que o funcionamento não seja interrompido.

O processo trouxe outro diferencial da Avalara Brasil: o atendimento personalizado

Um ponto importante apontado por Judy Andrade, gerente de sistemas de suprimento, faturamento e fiscal dentro da área de TI, foi a boa comunicação durante o processo de implementação, tanto com a Blank IT, parceiro estratégico da Avalara Brasil e implementador das soluções fiscais, quanto com o time da própria Avalara. “Nós tivemos total apoio da Avalara Brasil nesse processo. Vocês estiveram em todas as reuniões, acompanharam tudo e deram a devida priorização de temas que colocamos como críticos. E este foi um ponto diferencial, pois antes não tínhamos muito poder de persuasão junto ao antigo fornecedor por melhorias e novas funcionalidades. E com a Avalara Brasil isso é diferente: as melhorias que pedimos, as questões referentes às nossas necessidades, vocês ouvem e tentam atender da melhor forma possível”. Ao longo do projeto, decidiu-se fazer a implantação das soluções por módulos, para agilizar o processo, e atualmente eles já contam com o Tax Compliance, Mensageria e TaxDocs Monitor funcionando plenamente para algumas empresas do grupo, com adoção progressiva para as demais. O Tax Central já teve seu teste integrado validado e deve estar em operação ainda no primeiro semestre de 2024.

Melhoria na eficiência: um dos primeiros benefícios observados com o uso das soluções da Avalara Brasil

Mesmo com a integração recente, já é possível observar ganho de tempo na área de TI, que não precisa mais investir recursos em atualizações. Segundo Judy, antes da implementação das soluções da Avalara Brasil eles possuíam 3 ambientes que precisavam ser atualizados constantemente, com testes e integrações em cada um. Essa estrutura não é mais necessária devido ao formato das nossas soluções.

A suíte de produtos Avalara Brasil cuida de todo o ciclo de compliance fiscal da sua empresa

A OEC optou por três produtos de nossa suíte totalmente em nuvem: Tax Compliance - Solução Fiscal que possui uma combinação de tecnologias avançadas, como computação em nuvem, containers e sistemas de orquestração, além de oferecer uma solução que oferece uma infraestrutura flexível e resiliente. Além disso, é uma solução com respaldo de uma equipe de especialistas que está constantemente monitorando e aprimorando a solução para garantir que ela permaneça na vanguarda da inovação tecnológica e cobrindo as atualizações legais nas esferas Federal, Estadual e Municipal, permitindo a realização de apurações, geração de obrigações acessórias e controle de créditos;

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a estar em compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, nossa empresa oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br.

Sobre a OEC

A OEC (Odebrecht Engenharia e Construção) é uma empresa de capital fechado, subsidiária integral da Novonor, que presta serviços nos segmentos de construção civil pesada e construção, montagem e manutenção de empreendimentos industriais. A empresa, sediada no Brasil, atende prioritariamente a quatro mercados: Brasil, Angola, Peru e Estados Unidos. O compromisso da OEC nessas regiões vai além das obras, e inclui ações que visam o desenvolvimento sustentável e a geração de trabalho e renda. Composta por mais de 10 mil integrantes, a OEC gera oportunidades de trabalho para as populações locais e contribui para o desenvolvimento sustentável de cada região, atuando em diversas áreas, tais como Transporte e Logística, Energia, Saneamento, Engenharia Industrial e Desenvolvimento Urbano e Edificações.

