Jornada na Avalara

Katharina Andreoli, Diretora de Pessoas e Cultura na Avalara Brasil, se candidatou à Avalara por meio de uma vaga no LinkedIn. O que chamou sua atenção foi o fato de ser uma empresa de tecnologia recém-chegada no Brasil, um ambiente de start-up que sempre a atraiu. Ela enxergou uma grande oportunidade para iniciar a área de Recursos Humanos e implementar processos do zero, o que a motivou a embarcar nessa jornada. O processo seletivo foi desafiador, com um total de oito entrevistas, incluindo um painel com diversos entrevistadores. Durante o processo, ela conversou tanto com a equipe de RH Global quanto com futuros pares e clientes internos. Apesar da complexidade, o processo foi concluído em apenas dois meses, incluindo entrevistas com requisitantes nos Estados Unidos e no Brasil.



Experiência e Cargos na Avalara

Desde que ingressou na empresa, Katharina sempre atuou na área de Recursos Humanos. Ela começou como Gerente Sênior de RH e, atualmente, é Diretora de Pessoas e Cultura. Na Avalara, Katharina trabalha dentro de uma estrutura matricial, reportando-se tanto ao negócio quanto ao departamento global de Pessoas e Cultura. Localmente, ela é responsável por todos os subsistemas de RH, como recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios e treinamento e desenvolvimento. Um dos aspectos que ela considera mais interessante é o alinhamento global da Avalara. Independentemente da região — seja nos EUA, EMEA, Índia ou Brasil — os programas de Pessoas e Cultura são padronizados, o que ajuda a unificar todas as áreas e gestores.

Principais Desafios e Conquistas no RH

Para Katharina, os maiores desafios do setor de RH sempre foram atrair, desenvolver e reter talentos. Essa tríade é a base de todas as suas decisões diárias. Durante a pandemia, a demanda por profissionais de tecnologia aumentou exponencialmente, tornando o recrutamento mais competitivo. Além de atrair talentos, Katharina também tem como foco o desenvolvimento contínuo dos “Avalarians” — como são chamados todos os colaboradores da Avalara — com programas que abrangem tanto habilidades técnicas quanto competências comportamentais. Ela destaca as universidades corporativas da Avalara, tanto a global como a brasileira, que promovem conhecimento focado no negócio e na área fiscal. Manter os colaboradores engajados em um ambiente 100% remoto também é um grande desafio. No entanto, Katharina e sua equipe têm obtido sucesso, com baixos índices de turnover e resultados positivos nas pesquisas de engajamento. A nota de engajamento do Brasil tem aumentado consecutivamente, destacando-se como a mais alta da companhia globalmente.

Projetos Especiais e Futuro na Avalara