Mario Lopes Filho é Channel Manager na Avalara Brasil, tendo ingressado na empresa em 15 de janeiro de 2018. Seu início na Avalara foi marcado por um convite de antigos colegas que já faziam parte da equipe, logo após as aquisições concluídas pela Avalara no Brasil. Essa oportunidade foi vista como o momento ideal para integrar um time altamente dinâmico e inovador.

Mario iniciou sua jornada na Avalara como Customer Account Manager, com foco na comercialização da base instalada. Após a reestruturação em janeiro de 2023, assumiu o papel de Channel Manager, concentrando-se no suporte aos parceiros e na ampliação da utilização da SUITE pela base instalada.

Atualmente, as principais responsabilidades de Mario incluem garantir o sucesso dos parceiros, auxiliando-os na realização de vendas que atinjam as metas estabelecidas, expandam o uso das soluções da Avalara e mantenham a satisfação dos clientes. Ele destaca que o ecossistema de parceiros é essencial para o modelo de negócios da Avalara, sendo fundamental garantir sua plena satisfação e engajamento.

No que diz respeito aos desafios enfrentados na área, Mario ressalta a importância de lidar com as demandas de compliance fiscal de empresas de diversos portes e segmentos, especialmente em meio às mudanças trazidas pela reforma tributária. No entanto, ele afirma que a equipe está preparada para enfrentar esses desafios e atender às necessidades dos clientes e prospects.