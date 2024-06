A empresa mexicana Kavak é uma das líderes no segmento de varejo automotivo. Seu principal foco é a comercialização de veículos seminovos e usados, tendo como diferencial uma abordagem inovadora no mercado latino-americano, estendendo-se globalmente. Com um modelo de inspeção detalhada de até 240 itens e uma forte ênfase na experiência do cliente, a Kavak redefine o padrão de qualidade e confiança no setor automotivo.

Desafios de Negócios

Antes de adotar as soluções da Avalara, a Kavak enfrentava desafios significativos em sua operação fiscal e de faturamento. A lentidão no processamento e a integração de soluções fiscais do sistema de gestão da época eram fontes de ineficiência e erros operacionais.

Solução Avalara Implementada

A Kavak optou pela Avalara devido à sua reputação como a melhor e mais completa solução fiscal para operações no Brasil. As soluções utilizadas incluem o AvaTax Brasil – Cálculo e Mensageria, TaxDocs Monitor e Tax Compliance totalmente integrados pela camada de localização do bundle NetSuite.

Benefícios Obtidos

Eficiência Operacional: A implementação das soluções Avalara resultou em um aumento de cerca de 40% na eficiência operacional no faturamento e geração de obrigações fiscais.

Redução de Erros: Houve uma redução significativa de cerca de 50% nos erros operacionais relacionados aos processos fiscais.

Economia de Custos: A Kavak conseguiu reduzir os custos operacionais em aproximadamente 20% após a implementação das soluções Avalara.

Aumento de Produtividade e Vendas: As soluções também contribuíram para um aumento geral na produtividade e nas vendas da empresa.

Transformação e Futuro

Após a implementação das soluções Avalara, a Kavak se sente confiante em relação ao futuro. Com processos mais eficientes e uma base fiscal sólida e escalável, a empresa está preparada para um crescimento sustentável. Isso inclui a melhoria contínua da experiência do cliente e a exploração de novos mercados e oportunidades globais. Para a Kavak, a Avalara representa um parceiro de alta qualidade, agrega valor ao negócio e permite maior liberdade e autonomia para buscar a excelência operacional e expandir sua presença no mercado brasileiro e global.

Parceiro JDMS

A escolha da JDMS como parceiro de implementação foi baseada em sua vasta experiência com as soluções Avalara e conhecimento sólido em temas fiscais. Durante o projeto, a JDMS destacou-se pela parceria, flexibilidade e valor agregado, atuando não apenas como implementador, mas também como consultor em questões fiscais e tributárias. Saiba mais sobre estas e outras soluções da suíte de produtos Avalara Brasil! Entre em contato através do link: https://www.avalara.com/br/pt/sobre/contact-us.html

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a estar em compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, nossa empresa oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br.

Sobre a Kavak

A Kavak é o primeiro e-commerce de carros da América Latina. Sua missão é transformar o mercado de compra e venda de usados. https://www.kavak.com/br

Sobre a JDMS