A Starplast é uma empresa familiar que atua na produção de capacetes e acessórios para motociclistas. Se destaca no mercado B2B e B2C pela qualidade e variedade do catálogo de produtos modernos e tecnológicos, com as marcas Bieffe, Peels e Fly.

Desafios no Negócio

Antes da implementação da solução de Tax Compliance da Avalara Brasil, a Starplast enfrentava desafios significativos relacionados à geração e entrega de obrigações acessórias. O processo manual era lento, propenso a erros e exigia ajustes frequentes. A empresa dependia muito de recursos de TI e enfrentava dificuldades para lidar com a complexidade do sistema tributário brasileiro.

Solução Avalara Implementada

Após uma pesquisa de mercado detalhada, a Starplast decidiu escolher a Avalara através da parceira Tax&IT Consultoria devido a uma série de fatores determinantes. A tecnologia baseada em nuvem da Avalara destacou-se por sua capacidade de automatizar várias funções fiscais, proporcionando uma gestão tributária mais eficiente e precisa. A relação custo-benefício oferecida pela Avalara foi outro ponto crucial, oferecendo soluções robustas sem comprometer o orçamento da empresa. Além disso, a facilidade de uso das ferramentas foi fundamental para a escolha, permitindo uma rápida adaptação por parte da equipe da Starplast. O compromisso da Avalara com a constante evolução de seus produtos e serviços também foi um diferencial, garantindo que a empresa estará sempre alinhada com as mais recentes demandas e inovações do mercado tributário. A solução implementada, Tax Compliance, foi selecionada por sua abrangência e eficácia em atender todas as necessidades fiscais da Starplast, promovendo conformidade e agilidade nos processos tributários.

Benefícios Obtidos

Aumento de 59,72% na produtividade, reduzindo o tempo de processamento da ECD de três dias para 45 minutos.

Redução de erros em 65% e economia de 15% nos custos operacionais.

Facilidade de uso e integração com o ERP JD Edwards EnterpriseOne 9.2 e sistemas de vendas DW e BI.

Transformação e Futuro

Com a implementação da solução da Avalara, os profissionais da Starplast sentem que a empresa está mais eficiente, ágil e preparada para enfrentar as demandas do mercado de forma rápida e precisa. Para a Starplast, a Avalara destaca-se, além dos benefícios já mencionados, pela capacidade da solução de gerar múltiplos arquivos simultaneamente, sem comprometer a qualidade ou velocidade do processo, com essa funcionalidade não apenas economiza tempo valioso, mas também aumenta significativamente a eficiência operacional da empresa, permitindo que ela se concentre em outras áreas críticas do negócio. Entenda qual a solução ideal para o seu negócio: https://onepage.info.avalarabrasil.com.br/midia-linkedin

Sobre Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a estar em compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, nossa empresa oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Reino Unido, na Índia, no Brasil e na Austrália. Mais informações em www.avalara.com/br.

Sobre Starplast

A Starplast é uma empresa especializada na fabricação de capacetes que opera em todo o território nacional. Com fábricas em Iracemápolis, no interior de São Paulo, e na região metropolitana de Salvador, na Bahia, a empresa conta com cerca de 300 colaboradores especializados e apresenta capacidade de produção de cerca de 1 milhão de capacetes por ano. https://starplast.com.br/

Sobre Tax&IT Consultoria