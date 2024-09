Início na Avalara

Robertt de Carvalho, Senior Manager Engineering na Avalara, iniciou sua trajetória na empresa em janeiro de 2021, durante a pandemia. Ele assumiu a liderança de um dos principais times de produtos no Brasil, recebido com muito entusiasmo por uma equipe acolhedora e parceiros. Esse começo foi marcado tanto pelos desafios enfrentados quanto pelo suporte recebido, que foram cruciais para seu sucesso inicial na Avalara. Convidado a integrar a Avalara por Waldir Rodrigues, atualmente Senior Director de Engenharia no Brasil, durante o processo de seleção, participou de entrevistas com três diretores de diferentes áreas (Product, Connectors e Returns), que focaram nos desafios tributários frequentes no Brasil e no papel da tecnologia na resolução desses desafios.

Trajetória na Avalara

Desde seu início na Avalara, Robertt atua na área de Engenharia como Senior Manager, com foco nos desafios de returns para o mercado global. Returns é o setor responsável pela manutenção, geração e entrega de obrigações fiscais ao Fisco. Seu papel é garantir a eficiência e precisão nesses processos cruciais, lidando com complexidades tributárias e implementando soluções tecnológicas inovadoras. Com uma equipe dedicada, Robertt trabalha para atender às diversas demandas regulatórias, proporcionando conformidade e otimização para os clientes globais. Sua experiência tem sido enriquecedora, lidando com a dinâmica de um ambiente global e contribuindo para o sucesso da Avalara.

Principais Atividades e Desafios

Atualmente, Robertt gerencia equipes com diferentes focos, trabalhando em projetos estratégicos como a unificação da plataforma de obrigações fiscais. Entre as ações específicas estão o desenvolvimento de Property Tax nos Estados Unidos e o suporte na criação de obrigações fiscais para a região EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Ele também lidera profissionais dedicados a apoiar a operação no Brasil, garantindo a conformidade dos clientes e oferecendo suporte aos parceiros. O principal desafio enfrentado é o desenvolvimento de uma plataforma global e unificada de obrigações fiscais, um projeto ambicioso que envolve a colaboração de profissionais de países como Índia, Inglaterra, Itália, Espanha, Estados Unidos e Alemanha.

Relacionamento com Clientes e Conquistas

O relacionamento da Engenharia da Avalara com seus clientes é marcado por diversas conquistas. A parceria com a área de produto, que atua como a voz do cliente dentro da empresa, é essencial para aprimorar a experiência do cliente e assegurar que o feedback seja incorporado em melhorias contínuas. A colaboração entre Engenharia e Produto é fundamental para criar soluções eficazes e inovadoras, proporcionando valor real e sustentável para os clientes.

Projetos Especiais e Reconhecimentos

Um dos projetos especiais liderados por Robertt é o Form Services, que visa fornecer uma maneira simples de reutilizar e integrar a capacidade de preparação de documentos. O projeto inclui o design e a gestão de mapeamento, preenchimento e armazenamento de formulários, além do gerenciamento de fórmulas e regras em diversas verticais. A participação ativa de todos os membros da equipe é essencial para o sucesso deste projeto, que beneficiará tanto as operações internas quanto o serviço oferecido aos clientes. Robertt destaca também seu alto desempenho na avaliação do Gallup, que reflete não apenas seu desempenho individual, mas também o compromisso da empresa em promover um ambiente de trabalho saudável e motivador. Ele alcançou notas altas em critérios importantes como o cuidado demonstrado pelo supervisor, o estímulo ao desenvolvimento e a valorização das opiniões no trabalho.

