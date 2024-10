No dia 05 de fevereiro de 2024, André Aires Joaquim começou sua jornada como Gerente de Suporte na Avalara, e desde então tem vivenciado intensamente a cultura de colaboração que permeia a empresa. Sua trajetória até a Avalara começou de forma bastante direta: ao encontrar a vaga no LinkedIn, André rapidamente se candidatou e buscou a ajuda de um amigo que já trabalhava na empresa para entender melhor a posição.

Desde que entrou, André tem liderado a equipe de Suporte, que atua como o segundo nível de atendimento, lidando com análises complexas e trabalhando em parceria com as equipes de Engenharia e Produtos para implementar correções e melhorias nas operações fiscais dos clientes. Uma das principais mudanças no processo, que ocorreu há pouco mais de um ano, foi a transferência do primeiro nível de atendimento para os parceiros de negócio da Avalara, permitindo que a equipe de André tenha foco ainda maior em melhorias contínuas.

Os desafios no setor são muitos, especialmente porque a equipe lida com situações críticas nas quais o tempo é um fator crucial. Como ele próprio menciona, cada minuto conta, e a análise precisa e rápida é essencial para resolver problemas. O equilíbrio emocional é um dos maiores desafios enfrentados por ele e sua equipe, já que o suporte exige uma capacidade excepcional de lidar com pressão.