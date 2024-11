Sobre a Empresa

A Fortaleza de Santa Terezinha Agricultura e Pecuária S.A, que faz parte do Grupo ARG, é um dos grandes players do agronegócio brasileiro, com aproximadamente 480 colaboradores atuando nas áreas de agricultura, pecuária, indústria e comércio. O grande diferencial da empresa está no controle total de sua cadeia produtiva, garantindo rastreabilidade e sustentabilidade do processo de transformação da proteína animal. A Fortaleza de Santa Terezinha vai desde a produção de ração até a comercialização de seus produtos em boutiques espalhadas pelo Brasil, oferecendo ao consumidor final um produto de alta qualidade. Com um modelo de negócios que abrange tanto o B2B quanto o B2C, a empresa nasceu de fazendas dedicadas à produção de milho e soja, que, ao longo do tempo, expandiram suas atividades para incluir a pecuária. Hoje, o grupo administra 4 fazendas produtoras, 2 indústrias, 3 centros de distribuição, um escritório central e mais de 8 boutiques.

Desafios Antes da Avalara

A Fortaleza de Santa Terezinha tornou-se cliente da Avalara em 2022, adotando as soluções Tax Compliance, Tax Docs Monitor e Mensageria. A principal dor da empresa era a necessidade de um sistema que permitisse a recepção automática das notas fiscais emitidas contra seu CNPJ, além de oferecer integridade no processo de emissão de notas e assegurar a correta apuração de suas obrigações fiscais. A Tax&IT, parceiro da Avalara, participou ativamente do processo de implementação. Anteriormente, a empresa utilizava outra ferramenta para gerenciar essas atividades, mas, com a migração para o ERP SAP S/4 Hana, foi necessário buscar uma nova solução que fosse compatível com a nova infraestrutura. Solução Avalara Ao optar pela Avalara, a Fortaleza de Santa Terezinha encontrou o melhor custo-benefício no mercado, com ferramentas que atendiam perfeitamente suas necessidades fiscais. Entre os principais diferenciais que levaram à escolha pela Avalara estavam o preço competitivo e a vasta gama de funcionalidades disponíveis. O processo de implementação da solução Avalara durou 7 meses, e a integração com o ERP SAP S/4 Hana garantiu que todas as atividades fiscais fossem centralizadas e automatizadas.

Benefícios Observados

Após a implementação da solução Avalara, a Fortaleza de Santa Terezinha começou a observar resultados concretos, especialmente em termos de economia de recursos. A solução tem atendido às expectativas da empresa, embora ainda existam alguns desafios a serem superados. De forma geral, os usuários têm apreciado a praticidade de acesso proporcionada pelo sistema SaaS da Avalara, que permite a utilização de qualquer local. Além disso, a escolha pela Avalara resultou em uma redução de custos de cerca de 20% em comparação com o sistema anterior, além de um aumento de 10 a 15% na produtividade. A empresa também conseguiu reduzir seus trabalhos operacionais em aproximadamente 15%.

Impacto no Negócio

Embora a solução da Avalara não tenha um impacto direto nas vendas, a empresa percebeu uma melhoria significativa no gerenciamento de suas obrigações fiscais, o que, por sua vez, contribui para a saúde financeira e o controle operacional. Em termos de redução de erros fiscais, o processo de análise ainda está em andamento, mas a expectativa é que, a longo prazo, a solução traga benefícios nesse aspecto.

Diferenciais da Avalara e de seus Parceiros

O maior diferencial apontado pela Fortaleza de Santa Terezinha em relação à Avalara é a proximidade e disponibilidade do suporte técnico, que se mostrou sempre presente e eficiente para resolver dúvidas e problemas. O atendimento rápido e humanizado oferecido pela Avalara e seus parceiros, como a Tax&IT, foi um fator crucial para o sucesso do projeto.

Visão de Futuro

Com a solução Avalara plenamente integrada, a Fortaleza de Santa Terezinha se sente confiante em relação ao futuro e planeja a expansão de seus pontos de venda, impulsionando ainda mais seu crescimento no mercado brasileiro. A Avalara tornou-se um verdadeiro parceiro estratégico, contribuindo para a eficiência operacional da empresa e seu posicionamento no agronegócio. Avalara significa para a Fortaleza de Santa Terezinha um parceiro que traz confiança e suporte contínuo, ajudando a empresa a navegar com segurança e eficiência pelas complexidades fiscais do Brasil.

Sobre Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a estar em compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, nossa empresa oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Reino Unido, na Índia, no Brasil e na Austrália. Mais informações em www.avalara.com/br.

Sobre a Fortaleza de Santa Terezinha Agricultura e Pecuária S.A

