Luiz Durham, Carolina do Norte — 10 de dezembro de 2024 — A Avalara, Inc., fornecedora líder de software de automação de conformidade fiscal para empresas de todos os portes, anunciou hoje a aquisição da Oobj Tecnologia da Informação Ltda (Oobj), fornecedora de software de documentos eletrônicos com sede no Brasil.

A Avalara se beneficiará da experiência em processamento de notas fiscais eletrônicas da Oobj para complementar os ‘endpoints’ de sua solução global de notas fiscais eletrônicas no Brasil e garantir a sua expansão para mais seis países da América Latina: México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Costa Rica.

“O objetivo audacioso da Avalara continua sendo se tornar parte de todas as transações no mundo", disse Jayme Fishman, Vice-presidente de Estratégia e Produto da Avalara no mundo. “Estamos entusiasmados com as perspectivas de agregar valor e facilitar a conformidade fiscal e tributária para os clientes da Avalara e da Oobj com soluções de nota fiscal eletrônica de ponta e continuar a fortalecer nossa posição como líder global no mercado."

Com a aquisição da Oobj, a Avalara terá conectividade de ‘endpoints’ para a emissão de notas fiscais eletrônicas no Brasil, que será integrada à sua solução “Avalara E-Invoicing and Live Reporting” (ELR), proporcionando aos parceiros e clientes de emissão de notas fiscais eletrônicas acesso ao Brasil por meio de uma única API global.

A solução da Oobj continuará tanto como um produto independente quanto explorará novos caminhos como parte das ofertas globais de emissão de notas fiscais eletrônicas da Avalara, proporcionando aos clientes soluções líderes de mercado.