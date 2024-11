Kymberli chegou à Avalara através de uma recomendação valiosa de sua antiga gestora. O processo de seleção, conduzido por Allan, gestor da equipe de Professional Services, foi direto e descontraído, com foco na validação de suas habilidades em obrigações fiscais. A confiança depositada em suas capacidades desde o início foi fundamental para que ela se sentisse à vontade no novo desafio.

Desde o seu ingresso na Avalara, Kymberli atuou exclusivamente no time de Professional Services. Ela começou como Analista de Implementação de Projetos e, com seu desempenho e comprometimento, rapidamente progrediu para o cargo de Especialista. Essa ascensão reflete sua dedicação em garantir o sucesso dos projetos e a satisfação dos clientes.

Atualmente, Kymberli é responsável por diversas atividades que garantem o bom andamento dos projetos de implementação. Entre suas principais responsabilidades estão a revisão da documentação na Universidade Avalara, assegurando que todo o material esteja em conformidade com as atualizações da equipe de produtos. Ela também monitora o andamento dos projetos, controlando possíveis desvios e validando os desenvolvimentos de aceleradores, ferramentas fundamentais para otimizar o processo de implementação.

No entanto, um dos maiores desafios de sua área é manter o material atualizado e garantir que o portal de parceiros esteja sempre alinhado com as necessidades dos clientes, do início dos projetos até o go live.