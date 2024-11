A Enel X é a linha de negócios do Grupo Enel dedicada a fornecer soluções em energia para clientes ao redor do mundo, com o foco em incentivar um uso mais consciente e sustentável da energia. A empresa é líder internacional no fornecimento de energia, serviços de gestão energética e mobilidade elétrica, promovendo a eletrificação e apoiando seus clientes na transição energética. A Enel X atua em 17 países, com uma rede robusta de produtos e serviços que geram valor para mais de 61 milhões de clientes globais, incluindo residências, empresas e municípios. Além disso, a Enel X é referência na instalação de infraestruturas modernas, como mais de 3 milhões de pontos de iluminação pública e 25.300 estações de carregamento de veículos elétricos.

Desafio Inicial

Em 2021, a Enel X enfrentava o desafio de otimizar o processo de cálculo de impostos, que até então era realizado por um provedor externo. A complexidade tributária exigia um sistema ágil, robusto e estável para garantir a precisão e a conformidade fiscal. A empresa buscava uma solução que automatizasse o processo, reduzisse o tempo dedicado às constantes atualizações tributárias e proporcionasse segurança em cenários fiscais diversos.

Solução Implementada

A Enel X optou pela Avalara e sua solução AvaTax, reconhecendo a robustez e a abrangência da ferramenta para atender às suas necessidades fiscais complexas. O sistema AvaTax foi integrado ao ERP Zuora, utilizado pela empresa, permitindo a automação completa dos cálculos tributários e eliminando a necessidade de processos manuais. O parceiro da Avalara no projeto foi a Comtax, que forneceu suporte técnico e garantiu a implementação eficiente em um período de 7 meses.

Resultados e Impactos

Após a implementação do AvaTax, a Enel X observou uma série de benefícios, incluindo: Otimização dos Processos: A solução permitiu que a Enel X reduzisse significativamente o esforço dedicado às mudanças nas regras fiscais e às novas localidades de vendas. A entrada em novos mercados tornou-se muito mais ágil, dispensando o cadastro manual de dados.

Diferenciais da Avalara

Agilidade e Flexibilidade: A Avalara foi rápida e eficiente na implementação e no suporte, garantindo que as demandas da Enel X fossem atendidas dentro dos prazos e SLAs acordados.

A Avalara foi rápida e eficiente na implementação e no suporte, garantindo que as demandas da Enel X fossem atendidas dentro dos prazos e SLAs acordados. Confiabilidade e Robustez: A robustez do AvaTax, sua capacidade de lidar com cenários fiscais complexos e sua alta confiabilidade foram diferenciais decisivos para a escolha da solução.

Parceria de Sucesso

O parceiro da Avalara no projeto foi a Comtax, que desempenhou um papel crucial na implementação, oferecendo suporte técnico especializado e garantindo uma integração eficiente da solução com os sistemas da Enel X. Além de atuar no desenvolvimento do projeto, a Comtax também proporcionou um serviço de AMS (Application Management Services), assegurando a sustentação da solução após a implementação, com atendimento aos SLAs (Acordos de Nível de Serviço) e suporte contínuo para dúvidas operacionais. A expertise da Comtax em implementação e sustentação de sistemas fiscais, aliada à tecnologia da Avalara, foi fundamental para o sucesso do projeto, entregando agilidade e flexibilidade ao processo fiscal da Enel X. Entenda qual a solução ideal para o seu negócio: https://onepage.info.avalarabrasil.com.br/midia-linkedin

Sobre Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a estar em compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, nossa empresa oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Reino Unido, na Índia, no Brasil e na Austrália. Mais informações em www.avalara.com/br.

Sobre a Enel X

A Enel X é a linha de negócios do Grupo Enel dedicada a fornecer soluções em energia para clientes ao redor do mundo, com o foco em incentivar um uso mais consciente e sustentável da energia. A empresa é líder internacional no fornecimento de energia, serviços de gestão energética e mobilidade elétrica, promovendo a eletrificação e apoiando seus clientes na transição energética. A Enel X atua em 17 países, com uma rede robusta de produtos e serviços que geram valor para mais de 61 milhões de clientes globais, incluindo residências, empresas e municípios. Além disso, a Enel X é referência na instalação de infraestruturas modernas, como mais de 3 milhões de pontos de iluminação pública e 25.300 estações de carregamento de veículos elétricos. Mais informações: https://www.enelx.com/br/pt

Sobre Comtax