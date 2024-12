Luiz Fernando Albertin é Solution Engineer Manager na Avalara desde abril de 2020, quando ingressou na empresa durante um período de reestruturação nas áreas de Vendas e Pré-Vendas. Indicado por colegas de longa data que já faziam parte da equipe, ele participou do processo seletivo e foi aprovado para o cargo de Sales Engineer. Desde então, Albertin destaca sua identificação imediata com a cultura da empresa e o ambiente colaborativo, fatores que consolidaram sua decisão de construir sua carreira na Avalara.

Ele também atua na revisão de materiais de vendas e pré-vendas, disponibilização e atualização do ambiente ‘DEMO’ utilizado pelos parceiros e na atualização da proposta técnica das soluções e conectores, sempre alinhado às inovações do mercado e às necessidades dos clientes.

Entre suas principais responsabilidades, está a capacitação de parceiros estratégicos, essenciais para garantir que representem a Avalara com eficiência junto a prospects e clientes. Albertin também contribui diretamente no atendimento de oportunidades complexas e estratégicas, participando do desenho de arquitetura das soluções, respondendo a questionários técnicos como RFI´s e RFP´s, além de colaborar no Go-to-Market de novas funcionalidades e soluções.

Ao longo de sua trajetória, Albertin desempenhou diferentes funções dentro da área de Vendas, como Solution Engineer, Pre-Sales e atualmente, Solution Engineer Manager. Suas atividades estão focadas no suporte estratégico ao time comercial e aos parceiros da Avalara, com o objetivo de alcançar metas ambiciosas e oferecer soluções de excelência aos clientes.

Albertin aponta a Reforma Tributária como um dos maiores desafios do setor nos próximos anos. Ele ressalta a complexidade de lidar com dois regimes tributários simultaneamente durante o período de transição e destaca o papel fundamental da Avalara em fornecer ferramentas que ajudem parceiros e clientes a enfrentarem essas mudanças com segurança e eficiência.

Entre os projetos mais marcantes de sua área, está a transição do modelo de Vendas Diretas para Indiretas, realizada com parceiros estratégicos. Em 2023, ele liderou o planejamento e a implementação do modelo de capacitação de novos parceiros e, em 2024, esteve focado no acompanhamento e ajustes nos processos. Esse trabalho já trouxe resultados significativos, como a realização de vendas exclusivamente via parceiros.