A importância do suporte na contratação de um software fiscal

É tendência entre as empresas buscar soluções avançadas para otimizar os serviços das áreas fiscal e contábil – e um bom software fiscal pode ser a saída mais estratégica. Porém, para alguns, o que deveria ser um alívio nas funções diárias acaba se tornando um problema quando uma ajuda do suporte é necessária. Falta de atendimento ou respostas precárias e insuficientes são as situações mais comuns para quem contrata um software que não ofereça uma boa estrutura de suporte.

Por que é importante?

Quando se começa a usar um novo software algumas dúvidas podem surgir. A equipe vai precisar de ajuda em algum momento até estar familiarizada com o programa. Em se tratando de um software de gestão fiscal, a complexidade aumenta.

Hoje, muitas empresas enfrentam uma série de problemas no suporte do software fiscal. Imagine a situação: a empresa X contrata uma empresa para implementação do software, depois, o suporte é feito por outra empresa. Meio sem lógica, não acha? A falta de conhecimento e a terceirização do serviço, distancia o cliente do suporte e algumas perguntas sem respostas, começam a surgir.

Se o time de suporte do software está limitado aos conhecimentos técnicos sobre a ferramenta e não tem conhecimento da implementação, dificilmente poderá entender a necessidade do cliente.

Dica de ouro

Na hora de escolher um software fiscal, verifique quem são os responsáveis pela implementação, o suporte e o pós-venda. Dê preferência a empresas com equipes especializadas e que participem do início ao fim do projeto. Dessa forma, na hora da dúvida, empresas que estão em todas as fases do processo, podem te orientar melhor e não ser apenas um técnico.

A Avalara é líder mundial em automação fiscal na nuvem e possui a solução fiscal Avalara Tax Compliance que realiza a gestão de forma inteligente dos processos de geração dos SPEDs, obrigações federais, estaduais, municipais e apuração de tributos.