Confira: Manual de Orientação da EFD-REINF e Novo Layout 1.1

A Receita Federal do Brasil disponibilizou o Manual de Orientação da EFD-Reinf versão 1.1 para nortear as regras de preenchimento das informações a serem prestadas no âmbito da EFD REINF, bem como esclarecer as regras de negócios que até então estavam obscuras.

Apesar de várias dúvidas não terem sido dirimidas e haver várias inconsistências nas determinações exaradas, este Manual já esclarece alguns pontos importantes para o preenchimento e envio da REINF.

Foram disponibilizadas também novas versões de layout e pacote de eventos, ambos na versão 1.1, promovendo alterações na versão 1.0.

Vale lembrar que em relação à extinção do benefício de desoneração da folha de pagamentos realizado por intermédio da Medida Provisário nº 774/2017, o Manual ainda não contempla tal alteração, sendo mencionadas todas as hipóteses de desoneração sujeitas à CPRB. Tal alteração deverá ocorrer na próxima versão do Manual, após 01/07/2017.

Os prazos e datas de entrega foram integralmente mantidos, portanto, os contribuintes devem iniciar o quanto antes a análise e mapeamento das informações necessárias para a correta geração desta nova obrigação acessória.

Confira a versão 1.1 do Manual de Orientação da EFD-Reinf clicando aqui.