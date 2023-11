Novo Programa Especial de Regularização Tributária – PERT

Na hipótese de adesão a uma das formas prevista nesta segunda modalidade de parcelamento, ficam asseguradas aos devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):



I – a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, sete inteiros e cinco décimos por cento do valor da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017; e



II – após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de oferecimento de dação em pagamento de bens imóveis, desde que previamente aceita pela União, para quitação do saldo remanescente, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016.



O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos, nos âmbitos da RFB e da PGFN será de R$ 200,00 em se tratando de devedor pessoa física e de R$ 1.000,00 quando se tratar de devedor pessoa jurídica.



As parcelas mensais do PERT serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.



Por fim, atentamos que a MP 783/2017 não dispôs acerca da variação patrimonial positiva decorrente da liquidação de débitos por meio dos créditos fiscais próprios, inclusive quando decorrentes da redução do valor das multas, dos juros e dos encargos legais previstos, na apuração do lucro real, da CSLL e das Contribuições ao PIS e da Cofins, tal como era previsto na reabertura do Refis da Lei 11.941/09 (não incidência).

Diante das novas regras de adesão ao “Novo Refis”, recomendamos aos contribuintes interessados que promovam as devidas análises e simulações de cálculos, assegurando-se do melhor caminho a ser percorrido.

Alertamos ainda que o texto desta Medida Provisória deverá ser convertido em lei no prazo máximo de 120 dias a contar de 31/05/2017, para que tenha a vigência necessária, motivo pelo qual poderá ainda sofrer várias alterações.