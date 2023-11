Na última sexta-feira, (14/07/2017), foi disponibilizado pela Receita Federal do Brasil o novo ambiente de produção restrita da EFD-Reinf.

Entre os dias 17 de julho a 06 de agosto de 2017, as empresas de Tecnologia da Informação-TI deverão realizar os primeiros testes neste ambiente. Após este período, todos os demais contribuintes poderão ter acesso.

Desta forma, todas as empresas poderão realizar a validação dos seus sistemas ou de suas soluções para a transmissão da EFD-Reinf dentro das regras estabelecidas pelo Manual de Orientação ao Contribuinte e Manual para Desenvolvedores, ambos já disponibilizados pela Receita Federal no site do SPED.

De acordo ainda com as informações da própria Receita Federela do Brasil, “Já está disponível também, um canal de comunicação com a equipe de suporte para que seja feito o registro das ocorrências reportadas pelas empresas que utilizam o ambiente. Não haverá uma resposta direta ao contribuinte através deste canal, mas os questionamentos recebidos serão convertidos em um "Perguntas e Respostas" que ficará disponível no link "Perguntas Frequentes".

Para saber mais sobre esta nova obrigação confira o post EFD-Reinf já é uma realidade.