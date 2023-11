Nos Conformes: 3 indicadores do Fisco para classificar as empresas

No post em que falamos sobre o “Nos Conformes” explicamos o que é esse novo programa e para que ele serve. Para conferir basta clicar aqui.

Mas você já sabe quais os impactos e como os contribuintes devem se preparar para o programa? Abaixo você confere os indicadores que o fisco irá adotar para classificar as empresas.

Indicador 1: Pagamento do imposto em atraso



A comprovação do pagamento dentro dos prazos legais, passa a ser um indicador extremamente relevante para as empresas terem um score positivo no programa “ Nos Conformes”.

Perante o fisco, se a empresa estiver com obrigação pecuniária tributária vencida e não paga há mais de dois meses, mesmo que esteja com a escrituração fiscal regular, não poderá ser classificada na categoria "A+" e usufruir os benefícios deste perfil de contribuinte.

Por outro lado, serão classificadas automaticamente na categoria “D”, todas as empresas com obrigação pecuniária tributária vencida e não paga, há mais de seis meses.

Indicador 2: Aderência na escrituração fiscal da EFD x documentos fiscais



A escrituração fiscal passa a ser um importante indicador do fisco para qualificar uma empresa como bom contribuinte, pois considerará os valores indicados nos documentos fiscais emitidos e recebidos e o que efetivamente foi lançado em sua escrituração fiscal ou declarado nas obrigações acessórias, ou seja, irá validar a escrituração fiscal.

Foram criados alguns indicadores de regularidade da escrituração. Por exemplo, uma empresa somente será classificada na categoria “A+”, se atingir 98% de aderência na escrituração. Em contrapartida, serão classificados na categoria “D” àqueles contribuintes com menos de 90% de aderência na escrituração fiscal, o que poderá gerar o acompanhamento da fiscalização.

Indicador 3: Perfil dos Fornecedores

As empresas brasileiras, desde a implementação da Nota Fiscal Eletrônica e SPED já se preocupam com a idoneidade dos seus fornecedores, mas até então, as pesquisas restringiam-se a empresa estar habilitada ou não junto à SEFAZ ou Receita Federal. Com o projeto “Nos Conformes”, qualificar o fornecedor será uma das missões mais complexas aos contribuintes, vejam o porquê:

Somente serão classificados na categoria “A+”, àqueles contribuintes que comprovem o relacionamento de no mínimo 70% do valor total de suas entradas de mercadorias provenientes de fornecedores classificados nas categorias “A+” ou “A”, e no máximo 5% na categoria “D”.

Será classificado na categoria “D” o contribuinte com menos de 40% do valor total de suas entradas provenientes de fornecedores classificados nas categorias “A+”, “A” ou “B”, ou mais de 30% na categoria “D”.

Como será o monitoramento do fisco paulista?

A fiscalização digital no Brasil já é uma realidade há muitos anos e São Paulo também investiu no desenvolvimento, aperfeiçoamento dos sistemas de informação e na melhoria da tecnologia aplicada em seus processos internos. O projeto “Nos Conformes” é uma evolução destes investimentos.

Neste contexto, a Análise Informatizada de Dados será o instrumento que o fisco utilizará para executar os cruzamentos eletrônicos das informações que já dispõe, tais como: Notas Fiscais Eletrônicas, EFD – Escrituração Fiscal Digital, GIA – Guias de Informação e Apuração do ICMS, E-Cac para comprovação de pagamentos, entre outros documentos digitais.

