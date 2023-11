A atualização da NT 2017.001 versão 1.20 da Nota Fiscal Eletrônica, trata das validações obrigatórias aplicáveis aos códigos de barras cEAN e cEANTrib, cujos dados deverão ser informados nos documentos fiscais eletrônicos (NF-e e NFC-e).

O fisco validará as seguintes regras:

1. Quando informado GTIN e/ou GTIN da unidade tributável, o prefixo GS1 deverá constar da tabela publicada no Portal da NF-e. Por exemplo, se for produto nacional, o código EAN deverá iniciar com 789 e 790.

2. Se for informado um código GTIN com prefixo iniciado em 789 ou 790, haverá a validação obrigatória do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).

3. O fisco irá validar se o grupo de NCM indicado no documento fiscal está adequado através do CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica. Por exemplo:

A partir de 01/05/2018, para os CNAE 103 a 112 que englobam a fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais, óleos e gorduras vegetais e animais, laticínios, moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais, refino de açúcar, torrefação e moagem de café, outros produtos alimentícios, fabricação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Será validado se as posições das NCM 0401 a 0410, 0811 a 0814, 0901 a 0910, 1101 a 1109, 1501 a 1518, 1520 a 1522, 1701 a 1704, 1801 a 1806, 1901 a 1905, 2001 a 2009, 2101 a 2106, 2201 a 2209,2301 a 2309, 3501 a 3507, estão compatíveis com os CNAE descritos no item acima.

As empresas devem ficar alertas ao cronograma de implementação, pois se não adequarem seus sistemas de emissão de documentos fiscais até as datas estabelecidas pela legislação, poderão incorrer em rejeição das notas fiscais, uma vez que o fisco irá considerar as informações prestadas pelo contribuinte incompatíveis àquelas constantes no CGC – Cadastro Geral Centralizado.

Veja abaixo os prazos de implementação das regras de validação de acordo com o CNAE e NCM: