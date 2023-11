Avalara anuncia projeto de co-inovação com SAP

A Avalara, empresa especializada em soluções fiscais em nuvem, anuncia parceria com a SAP para o desenvolvimento do projeto de integração do serviço SAP Localization Hub, Tax Service na SAP Cloud Platform com o motor de cálculo de impostos Avalara. O sistema permitirá determinação e cálculo de impostos por uma solução totalmente em nuvem integrada ao SAP S/4HANA Cloud, que foi anunciado para o Brasil no início de março.

Com este modelo, o cliente terá acesso à solução de determinação e cálculo de impostos da Avalara, que será acionada pelo SAP Tax Service e realizará as operações de cálculos de diversos impostos como ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, para mercadorias e serviços (ISS), além de retenções de tributos. Tudo isso com conteúdo tributário sempre atualizado e mantido por equipe de especialistas da Avalara – que também dispõe de suporte local no Brasil.

“Somos parceiros globais no desenvolvimento de soluções para as mais diversas plataformas SAP. A integração com o SAP Localization Hub, Tax Service garantirá aos clientes das duas empresas uma solução robusta, aderente e sempre atualizada para as particularidades fiscais e tributárias do mercado brasileiro”, afirma Leonardo Nogueira, diretor de Engenharia de Conectores da Avalara Brasil, que complementa “acreditamos que nossas soluções integradas à SAP facilitam ainda mais o dia a dia das companhias oferecendo mais agilidade, produtividade e assertividade aos negócios”.

O projeto, que está sendo conduzido pelo time de Globalization Services (GS) da SAP, e suportado tecnicamente pelo SAP Co-Innovation Lab (COIL), conta com a parceria do Centro de Excelência para SAP da Avalara (CoE), time de profissionais especialistas e dedicados ao ecossistema SAP. O objetivo é permitir que clientes que adotem o S/4HANA Cloud possam também utilizar a ferramenta da Avalara de determinação e cálculo de impostos para todos os processos do backend – compras, vendas, faturamento e atividades correlatas.

“Por meio dessa parceria, esperamos aumentar ainda mais o valor agregado que já entregamos aos nossos clientes. Com a aproximação das duas empresas, buscamos otimizar o tempo desses processos e o investimento empregado na área fiscal e tributária das companhias. Sabemos que no Brasil tal tarefa é uma das mais dispendiosas e onerosas tendo em vista a complexidade e burocracia encontrada por aqui”, destaca Knut Barthel, Vice-Presidente de produtos da SAP Brasil.

Fonte: https://ecommercenews.com.br/noticias/parcerias-comerciais/avalara-anuncia-projeto-de-co-inovacao-com-sap/