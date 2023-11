O registro da oferta pública de ações (IPO) foi protocolada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA



SEATTLE – 11 de maio de 2018 – Avalara, Inc. (“Avalara”) anuncia hoje que entregou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) o formulário S-1 relativo à uma oferta pública inicial de ações (IPO). O número de ações a serem oferecidas e a faixa de preço para IPO ainda não foram determinadas. A Avalara pretende listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “AVLR”.

A Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e o Bank of America Merrill Lynch atuarão como os principais administradores desta oferta pública de ações. JMP Securities, KeyBanc Capital Markets e Stifel atuarão como co-administradores.



A oferta será feita apenas por meio do prospecto. Cópias do prospecto preliminar relacionado à esta oferta poderão ser obtidos, quando disponível, através do departamento de prospecto da Goldman Sachs & Co. LLC em Nova York ou pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou ainda através da J.P. Morgan Securities LLC em NY ou pelo telefone +1 (866) 803-9204.



Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi arquivada na SEC, mas ainda não se tornou efetiva. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos nem ofertas de compra podem ser aceitas antes que a declaração de registro se torne efetiva. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

A Avalara tem a mais completa solução fiscal do Brasil numa suíte única e em nuvem. A amplitude das suas soluções elimina riscos e diminui custos, pois utiliza conteúdo em forma de tecnologia para validar os dados da empresa e da sua cadeia de clientes, fornecedores e dos produtos e serviços, calcular impostos, recuperar e emitir documentos fiscais e gerar, validar e monitorar as obrigações fiscais, desde o nível transacional até o nível de conformidade fiscal (compliance). Além de produtos, a companhia também oferece serviços que tem a mesma amplitude para que seus clientes possam se dedicar ao seu negócio, já que o core business deles não é gestão fiscal, mas sim o da Avalara.