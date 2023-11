Apuração dos Impostos e Escrituração Fiscal

Todas as centenas ou milhares de transações de compra e venda que a sua empresa realiza diariamente geram documentos fiscais e, consequentemente, obrigações junto ao Fisco. O problema é que simplesmente emitir ou receber uma NF-e não garante o compliance das obrigações fiscais.

Finalidade



Na escrituração fiscal, além do correto cálculo do imposto, o que conta é a finalidade da operação. Se você compra o insumo “X” tendo como finalidade a produção, há um tipo de tributação incidente. Já se a finalidade de uso desse mesmo insumo “X” for destinado à limpeza por exemplo, o imposto muda.

Dentro da imensa complexidade fiscal do país, é importante que cada detalhe seja levado em conta. O risco é registrar a operação erroneamente o que vai afetar se haverá ou não a utilização de créditos e, por consequência, a apuração do imposto.

Por exemplo, é possível obter créditos ao adquirir mercadorias e serviços para o processo produtivo ou para a comercialização.

A apuração



Por vezes a apuração é pensada como um evento único e isolado como “hoje fulano precisa apurar o ICMS”. Mas na verdade ela acontece continuamente, no dia a dia. Cada vez que ocorre a escrituração de uma nota fiscal já são destacados os impostos envolvidos naquela operação e, por consequência, a apuração já está sendo composta.

Sem controle, sua empresa está exposta a sérios riscos. Portanto, para que seus processos sejam mais ágeis e assertivos, atendendo as obrigações e necessidades vinculadas ao Fisco, você pode contar com uma solução de automação de impostos.

