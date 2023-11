Foi aprovada a versão 1.4 dos layouts dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de setembro de 2018.

A nova versão apresenta melhorias evolutivas em relação à versão anterior.

Também, houve o cancelamento do evento R-2070 e suas respectivas tabelas e regras. As informações que substituirão a DIRF serão escrituradas através de novos eventos a serem publicados oportunamente, acompanhado do respectivo cronograma de obrigatoriedade.

Reproduzimos abaixo, o controle de alterações efetuadas nos layouts e regras de validação da versão base 1.3.02 para geração da versão 1.4: