O Governo do Estado do Maranhão alterou e acrescentou alguns dispositivos a Lei nº 7.799/2002, dispondo sobre novas alíquotas de ICMS que entrarão em vigor em 05 de março de 2019.

Os produtos que sofreram alteração de alíquota estão relacionados a seguir:

1. Fica incluído o inciso II-A do Artigo 23, que estabelece a alíquota de 16,5% nas operações internas e de importação do exterior realizadas com óleo diesel e biodiesel. Para estes produtos é importante observar que foram incluídos na lista de produtos sujeitos ao adicional de 2% para o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza – FUMACOP, através da inclusão do inciso XXVI ao artigo 5º da Lei 8.205/2004, também com efeitos a partir de 05 de março de 2019;

2. Inclusão de refrigerantes na lista de itens que possuem cobrança de 25% na alíquota do ICMS;

3. Fica acrescentado o inciso VII ao Artigo 23, que institui a cobrança de 28,5% de ICMS nas operações internas e de importação do exterior realizadas com os seguintes produtos:

armas e munições;

bebidas alcoólicas, cervejas e chopes;

bebidas isotônicas;



bebidas energéticas;



embarcações de esporte e de recreação, inclusive esquis aquáticos, kites e jets skis;



rodas esportivas para automóveis;



veículos aéreos não tripulados ou remotamente pilotados, tipo drones;



outras aeronaves de uso civil;



gasolina;



joias de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados, de metais preciosos e de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sintéticas ou reconstituídas.

Confira na tabela abaixo as alíquotas internas do ICMS que foram impactadas por esta alteração considerando também a incidência do FUMACOP: