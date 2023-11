Foi publicado o “Plano Anual de Fiscalização de 2019”, que em sua 5ª edição, destina-se, de forma transparente, a prestar contas à sociedade sobre as ações promovidas pela fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB no exercício de 2018, sobre os valores das arrecadações, e apresentar as iniciativas para 2019. Dentre elas, está a recuperação de créditos tributários.

No Brasil, diariamente os contribuintes emitem on-line a NF-e, NFC-e, S@T, CT-e, MDF-e, mensalmente geram e transmitem a EFD-Contribuições (PIS/COFINS), EFD-ICMS/IPI, EFD-Reinf, e-Social (inclusive alguns eventos tem periodicidade menor). Por fim, anualmente, consolidam a contabilidade na ECD - Escrituração Contábil Digital e executam os ajustes para apuração do IRPJ e CSSL na ECF – Escrituração Contábil Fiscal, consequentemente, os dados tributários informados em cada uma das obrigações fiscais necessitam estar consistentes entre si, contemplar a tributação adequada por produto e estar em conformidade com o regime de apuração adotado pela empresa.

A emissão dos documentos on-line no Brasil iniciou-se em 2007, e deste então, os Estados e a própria RFB investem na capacitação dos auditores fiscais e em Tecnologia da Informação para auditar, validar e cruzar os dados transacionados no ambiente SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.

Em 2017, foi iniciado o Projeto Fiscalizações de Alta Performance – Fape, que tem como objetivo incrementar a “presença fiscal digital” e alcançar o maior número possível de contribuintes utilizando processos de automação, uso de tecnologia e otimização do trabalho do Auditor Fiscal, e desta forma, impulsionar o aumento da arrecadação. Neste contexto, a partir de ferramentas próprias da RFB, aliadas à expertise dos auditores fiscais, a RFB vem desenvolvendo e aprimorando o uso da tecnologia para revisar a tributação e os procedimentos fiscais em larga escala.

Importante destacar que, apesar das fiscalizações presenciais serem mantidas, parte do tempo dos auditores fiscais serão despendidos em atividades estratégicas, planejamento e produção intelectual, gerando maior eficiência no processo de fiscalização através do Fape.

O projeto já apresentou resultados em 2018, sendo recuperados o valor de R$ 186,93 bilhões em créditos tributários, superando em 25,1% a estimativa estabelecida em 2017 (R$ 149,34 bilhões). Os grandes contribuintes “pessoas jurídicas”, participaram com 60% do total destas arrecadações. Outra análise interessante, refere-se aos valores médios das autuações, que cresceram de forma consistente, conforme demonstram os dados divulgados no relatório: