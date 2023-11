Conformidade fiscal impulsiona tecnologia além das fronteiras

A IDC, líder em inteligência de mercado e consultoria nas indústrias de tecnologia da informação, recentemente publicou um material que traz uma visão de como as mudanças regulatórias afetam o comércio eletrônico em escala global, além de explorar o papel da tecnologia tributária para facilitar transações internacionais.

Com base em dados coletados da National Retail Federation e do Departamento de Comércio dos EUA, o varejo tradicional cresceu cerca de 4% em 2018. Durante o mesmo período, o varejo on-line cresceu mais de 10%.

Até 2022, o comércio eletrônico transfronteiriço pode representar mais de 15% do mercado de varejo online do mundo. Na China, a IDC vê um crescimento contínuo da demanda doméstica por produtos de qualidade fora do país, o que tem impulsionado o rápido crescimento do mercado de compras no exterior nos últimos anos.

Desafios



Embora a recompensa pela expansão e pelo comércio eletrônico global seja potencialmente grande, ela também apresenta desafios. Muitos deles, giram em torno da conformidade, incluindo:

Determinação dos custos de envio e seguro. Os custos de envio e seguro são aspectos essenciais para o cumprimento do pedido e satisfação do cliente. No entanto, esse é um aspecto complexo, envolvendo atributos de produtos como tamanho, peso e embalagem. As taxas de envio também podem variar com base no país de origem, país de destino e até mesmo nos preços das commodities (petróleo). Isso dificulta a determinação do valor final da remessa.

Atribuição do código tarifário adequado. As mercadorias recebem um código tarifário com base em seus atributos que correspondem ao direito aduaneiro apropriado. Muitas vezes, os direitos podem variar entre itens com atributos e descrições semelhantes.

Mudança de taxas tributárias. Impostos são aspectos críticos da economia digital global emergente. Quase todas as principais regiões econômicas estão passando por algum nível de reforma tributária indireta.

Oportunidades



Cada vez mais, as empresas precisarão gerenciar com eficiência a conformidade e a logística do produto para obter sucesso. Custos garantidos, dias de entrega, rastreamento totalmente transparente são necessidades para competir no cenário global. Felizmente, as empresas podem usar um software fiscal para atingir:

Maior visibilidade e controle. Os impostos são componentes críticos do custo total de entrega do produto. As organizações que têm a infraestrutura certa para a conformidade fiscal têm maior probabilidade de obter a visibilidade e o controle necessários da cadeia de suprimentos de seus negócios.

Navegar por regulamentos complexos. O panorama regulatório da alfândega é extremamente complexo. Muitas das regulamentações têm impacto direto nos prazos de entrega e no custo total do carregamento, o que afeta a lucratividade. No entanto, ferramentas para cálculos de custos precisos em tempo real permitiriam às empresas fornecer transparência total aos seus clientes.

Melhorar o processo de devoluções. Retornos de entrega são um fato na vida das empresas de comércio eletrônico. Ter um forte controle sobre a conformidade é uma necessidade para ter uma política de gerenciamento de retorno eficaz. As políticas de devolução são frequentemente citadas como principais diferenciais para os clientes on-line na escolha de onde comprar.

As empresas de software de conformidade fiscal com o conhecimento e a tecnologia para gerenciar a conformidade das transações internacionais estão bem posicionadas para fornecer às empresas uma vantagem no mercado global.



Além disso, os documentos de conformidade fiscal geralmente são necessários para processar / gerenciar remessas. Nesses casos, ter tais dados em uma solução pode apresentar vantagens de eficiência do processo.

Entre em contato com a Avalara e saiba como podemos ajudar a sua empresa.