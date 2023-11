O mercado de produtos eletrônicos vem crescendo a cada ano no Brasil. O país é um dos maiores consumidores desse segmento no mundo, porém as tributações relacionadas à esses produtos são extremamente altas, tornando-nos pouco competitivos em relação aos demais países que compõem esse mercado em constante ascensão.

Segundo a consultoria Newzoo, o Brasil é o 13º maior mercado de videogames do mundo, com movimentação prevista de US$ 1,6 bilhão para esse ano. O preço, inflado por impostos, é um dos limitadores para o avanço da maior indústria de entretenimento no país. Os consumidores brasileiros pagam muito caro pelos consoles, já que a carga sobre esses produtos é 18% de ICMS, 7,60% de Cofins e 1,65% de PIS, além das alíquotas de IPI.

Diante disso, o Governo Federal, publicou no Diário Oficial da União do dia 15/08/2019, o Decreto nº 9.971/2019 com a finalidade de reduzir a carga tributária sobre consoles e videogames. A referida redução será aplicada sobre as alíquotas de IPI, conforme os percentuais abaixo: