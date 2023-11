A facilidade para alcançar e atrair clientes dentro dos novos modelos de vendas tem tornado o comércio digital cada vez mais forte. Seja pelas compras por e-commerce como também omnichannel, a integração entre lojas virtuais e físicas tem sido muito mais explorada. Mas como fica a conformidade fiscal em meio a isso tudo? Essas modalidades de negócio entregam mais praticidade aos consumidores e trazem resultados cada vez melhores para as empresas do varejo. Apesar disso, elas têm dado dor de cabeça aos gestores financeiros devido às dificuldades no processo de gerenciamento da apuração, cálculo e pagamento de impostos.

O aumento da complexidade desses novos modelos justifica, para os pequenos e grandes varejistas, a necessidade de implementar uma solução de automação fiscal para garantir sua conformidade fiscal frente às mudanças regulatórias.

Conheça 5 impulsionadores de mercado que demonstram a importância de se investir em softwares de gestão de impostos sobre vendas:

1. Alterações tributárias federais e estaduais



Uma solução de automação fiscal mantém sempre atualizadas as regras relativas aos tributos sobre venda de produtos, que passam continuamente por alterações.



2. Maior demanda por integrações



As empresas precisam de soluções que se integrem às ferramentas que já são utilizadas internamente. Essa integração também deve ser feita com agilidade e simplicidade, garantindo a gestão da automação fiscal com excelência, inclusive para organizações que possuem operações comerciais complexas.

3. Conformidade fiscal



A conformidade fiscal começa no momento de uma transação e deve estar totalmente integrada às ferramentas que as empresas usam para emitir notas fiscais, como sistemas de gestão empresarial (ERP), plataformas de comércio eletrônico, sistemas de pontos de venda (POS), entre outros. Por isso, a solução de automação fiscal precisa oferecer uma integração ágil com esses sistemas e assegurar a simplicidade na implantação e a facilidade no uso.

4. Crescimento do comércio eletrônico



Apesar do crescimento explosivo do e-commerce dos últimos anos, ele ainda representa apenas uma fração do comércio global total. Considerando que ele ainda está em expansão, a solução de automação fiscal precisa acompanhar esse desenvolvimento da economia digital desde já.

5. Comércio omnichannel



As lojas do varejo estão investindo cada vez mais nas vendas multicanal de forma integrada, e todos esses canais envolvem o recolhimento de impostos por meio de vários sistemas. Os dados fiscais de todos eles precisam ser centralizados a fim de unificar as informações fiscais, realizar o correto recolhimento dos tributos e gerar as obrigações ao Fisco adequadamente.

No Perfil do Fornecedor, publicado pela IDC sobre as soluções da Avalara, a entidade afirma que a gestão tributária ganhou um perfil elevado, à medida que as organizações buscam formas de aumentar a eficiência operacional para estar em mercados hipercompetitivos. Segundo a publicação, as organizações também estão chegando à conclusão de que a gestão tributária eficaz e eficiente impacta inclusive na satisfação do cliente. Veja a publicação da IDC.



Fale com a Avalara e entenda como podemos ajudar a sua empresa na gestão dos impostos.