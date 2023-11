O Comitê-Executivo de Gestão, em conjunto com a Câmara de Comércio Exterior, anunciou no mês de novembro a redução do Imposto de Importação sobre brinquedos.

As alterações foram iniciadas com a Resolução Gecex nº 112/2020, que alteraria o imposto de importação de 35% para 20%, a partir de 1° de dezembro de 2020, algo que não permaneceu por muito tempo.

Na última quinta-feira (19/11), treze dias após a publicação da resolução mencionada acima, foi publicada no DOU a Resolução Gecex n° 121, de 17 de novembro de 2020, que revoga a anterior em sua integralidade.

A Resolução Gecex n° 121/2020 mantém a redução do Imposto de Importação, porém com um cronograma de redução de forma gradual e com efeitos a partir de 1° de dezembro de 2020, vejamos: