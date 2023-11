Rossi escolhe Avalara para automatizar setor fiscal

A Rossi, empresa do ramo de construção civil, está utilizando uma solução que permite a automação de todo o seu setor fiscal. Com mais de 30 filiais e uma média de 700 notas fiscais recebidas mensalmente, a construtora Rossi adota solução em nuvem da Avalara Brasil, multinacional de automação fiscal, para otimizar os processos e tornar mais prático e estratégico o dia a dia dos colaboradores.

A Avalara, por meio de suas soluções em nuvem, foi a empresa que aceitou o desafio para atender a todas as atividades de obrigações acessórias e apuração dos impostos da companhia. O Tax Compliance auxilia em toda a operação contábil e fiscal da empresa, promovendo uma estrutura enxuta para processar em lote a apuração e a geração de relatório e exigências fiscais para mais de 600 CNPJs simultaneamente, o que, por consequência, diminui, significativamente, as falhas humanas advindas do grande volume de entregas. Já com o TaxDocs Monitor e a captura de notas fiscais, a Rossi pode otimizar a entrada dos documentos fiscais, apoiando na escrituração contábil, além de ter um repositor de documentos online.



Para Eduardo Pereira de Araújo, gestor executivo de TI da Rossi, o sistema de automação fiscal em nuvem auxilia na redução de custos de manutenção do ambiente, promove maior escalabilidade e segurança no tráfego de informações, mantém todas as regras tributárias em dia, altera os layouts da solução e, ainda, efetua o monitoramento constante dos sistemas envolvidos. “Por conta da complexidade do nosso negócio, tivemos de esperar cerca de dois anos até o início efetivo do projeto de ERP, pois tínhamos mais de 700 empresas migrando para a solução em nuvem, com diferentes cenários”, conta o gestor.



De acordo com a pesquisa realizada pela Automation Anywhere, empresa de automação robótica, 85% dos profissionais mostram-se atraídos por empresas que investem em automação para tarefas administrativas. Atualmente, com as tecnologias disponíveis, o processo de entrada de documentos fiscais é muito mais rápido e seguro, reduzindo qualquer tipo de retrabalho. “A Avalara entendeu as nossas necessidades e se colocou à disposição para aprimorar a vertical de engenharia e construção, por meio de inputs obtidos nas reuniões com a área fiscal, apoiando, assim, as particularidades do setor”, afirma Roberta Silva, coordenadora fiscal da Rossi.