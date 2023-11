Bárbara Pereira de Alencar, nascida em 11 de fevereiro de 1760, na cidade de Senhor Bom Jesus dos Aflitos de Exu, sertão de Pernambuco, foi a primeira presa política brasileira da história. Com 22 anos, a revolucionária se mudou para a vila do Crato, sul do Ceará, e casou-se com o comerciante português José Gonçalves dos Santos. Juntos eram pais de cinco filhos, dois deles, José Martiniano Pereira de Alencar e Tristão Gonçalves também foram revolucionários. Também foi avó de José de Alencar, famoso escritor romântico brasileiro.

O liberalismo europeu, substituição do absolutismo por um governo com uma constituição pré-estabelecida, ganhava força nas elites brasileiras e a população desejava os ideais de independência e república. Bárbara, com os filhos, foram peças fundamentais para dois dos principais movimentos republicanos do Nordeste, a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador de 1824, em razão disso a heroína foi a primeira presa política do país.

No dia 6 de março de 1817, no Recife, a Revolução Pernambucana, movimento separatista de caráter republicano, explodiu e após dois meses de poder na mão dos revolucionários, o filho de Bárbara, José Martiniano proclamou a república. Tropas foram enviadas para frear a revolta, depois de oito dias de embate, ela e os revolucionários foram reprimidos e presos. A heroína foi agredida, impedida de ver os filhos e permaneceu presa por três anos.

Quando solta ainda foi uma das líderes de outra revolução histórica contra a monarquia absolutista, a Confederação do Equador, que se espalhou pelo Nordeste. Na revolta, dois dos filhos foram mortos e Bárbara fugiu das tropas. Em 1832, com 72 anos, na cidade de Fronteira, no Piauí, morreu sem sequer ver a desejada proclamação da república.

Bárbara empresta o nome ao Centro Cultural Bárbara de Alencar que, em 2005, prometeu dar, anualmente, três “Medalha Bárbara de Alencar” a três mulheres que ajudam a sociedade com suas próprias ações. Além disso, em Fortaleza, a Praça da Medianeira possui a estátua da personagem.