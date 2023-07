Maria Felipa de Oliveira, escrava liberta que participou de lutas pela independência da Bahia. A negra, nascida em data desconhecida, morava na Ilha de Itaparica com outros tantos homens e mulheres também libertos. Na ilha, os moradores catavam mariscos, pescavam e preparavam pães para vender em feiras locais e lojas próximas.

Maria, uma mulher alta e de muita força física, se envolveu em luta contra as tropas portuguesas porque as mesmas queriam se instalar em pontos estratégicos da ilha, lugar que os escravos libertos usavam para comercializar o produto e fazer as próprias atividades. Eles precisavam defender o ganha-pão diário.

A heroína liderou um grupo de quase 200 pessoas contra as tropas e embarcações portuguesas que se encontravam próximas à ilha. As pessoas do grupo usavam facões, pedaços de pau e galhos com espinhos como armas. O grupo chegou a queimar mais de 40 barcos dos portugueses.

Além das armas, as mulheres do grupo, liderado por Maria Felipa, usavam táticas de sedução. Os portugueses seguiam as mulheres para a praia, bebiam e eram despidos. Entretanto, ao invés de ter os desejos saciados, apanhavam de cansanção, planta que provoca sensação de queimadura na pele.



Após a independência e expulsar as tropas portuguesas da ilha, Felipa continuou a exercer uma forte liderança sobre a população pobre da Ilha de Itaparica, além de incluir índios tupinambás e tapuias para o grupo. A negra veio a falecer no dia 4 de julho de 1873.



Com a história pouco conhecida e lembrada, Maria ganhou notoriedade quando foi declarada Heroína da Pátria Brasileira pela Lei Federal n° 13.697, no dia 26 de julho de 2018. O nome de Maria Felipe de Oliveira foi inscrito no "Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria", que se encontra no "Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves", situado na capital do Brasil, em Brasília, Distrito Federal.