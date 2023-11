Black Friday e Cyber Monday

A Black Friday é o dia que marca o início das compras natalinas com diversas promoções em lojas dos mais variados ramos. A data acontece no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, importante feriado nos Estados Unidos, ou seja, depois da quarta quinta-feira do mês de novembro. Somado ao evento, três dias após a sexta-feira negra, na segunda-feira acontece a Cyber Monday, dia destinado às compras pela internet.

O termo Black Friday começou a ser usado pela primeira vez por policiais na Filadélfia nos anos 50, quando diversos turistas chegaram à cidade no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças para aproveitarem as grandes promoções do comércio local. O grande número de pessoas na cidade e o caos nas ruas redobraram o trabalho dos policiais durante o dia. Dessa forma, aquela sexta-feira foi rotulada pelos policiais como Black Friday, o nome ganhou fama e ficou vinculado às vendas após o dia de Ação de Graças.

No Brasil, a Black Friday começou em 2010, mas o foco inicial do evento eram as vendas online. No entanto, nos últimos anos, cada vez mais shoppings e comércios de rua passaram a apostar nas promoções da Black Friday para impulsionar as vendas antes do Natal.

As empresas de marketing criaram a expressão Cyber ​​Monday ou segunda-feira cibernética para convencer as pessoas a fazerem compras online e impulsionar as vendas de final de ano no varejo. O termo estreou em 28 de novembro de 2005, quando em um comunicado à imprensa a Federação Nacional de Varejo dos EUA afirmou que a segunda-feira após a Black Friday vinha sendo um dos melhores dias de venda para o comércio eletrônico do país.

Assim como a Black Friday, que espalhou-se por vários países do mundo, realiza-se a Cyber Monday no Brasil desde 2012, com a participação de várias lojas online. A grande diferença da Black Friday para a Cyber Monday está no direcionamento dos descontos, pois enquanto a Black Friday oferece descontos não somente, mas com destaque em lojas físicas, a Cyber Monday apenas faz promoções em vendas efetuadas pela internet.