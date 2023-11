Entrevista com parceiro - Homine

A Avalara entrevistou Horácio Menin, Co-fundador e CEO da Homine. Horácio tem sólida experiência no setor de Tecnologia da Informação e Serviços, além de habilidade em processos de negócios, banco de dados Oracle, design de processos de negócios, CRM e Idoc. O nosso entrevistado tem mestrado em Matemática pelas Faculdades Associadas Ipiranga.

Como foi o ano de 2021 para a HOMINE? As dificuldades trazidas pela pandemia foram plenamente superadas?

As dificuldades impostas pela fase de ajustes em relação à pandemia foram sendo amenizadas com a utilização de palavras simples, definindo ações objetivas em relação ao momento da pandemia. Alteramos formas de atuação, ajustamos o tempo e ampliamos a atenção e a escuta aos nossos clientes e parceiros internos. Por tudo isso, fecharemos 2021 com um up em torno de 25% maior em relação a 2020.

Qual a expectativa para 2022? A HOMINE acredita na retomada do crescimento econômico?

Na nossa visão, essa retomada está em curso. Algumas empresas já abriram a “Gaveta de Projetos” para validar seus budgets e comprovar aumento de performance e atender o compliance. No entanto, não devemos esperar que o país dê um grande salto e que as empresas elevem muito o seu “Capex”. São muitos os desafios pela frente, a começar pelas eleições. De toda forma, não acredito que as empresas vão esperar o resultado eleitoral para começar a investir.

Qual a visão da HOMINE a respeito do mercado de tecnologia, sobretudo na área fiscal?

Em relação aos avanços tecnológicos as empresas buscam continuamente essas diretrizes, pois reduzem custos, aumentam a eficiência e melhoram seus processos. Um gargalo, no entanto, é a busca por profissionais de tecnologia. Com adoção do trabalho remoto, não há mais barreiras físicas e o profissional de TI, hoje, é muito requisitado e recebe convites do mundo inteiro. Isso é um sinal de aquecimento da economia, mas também acende o alerta em relação ao mercado de trabalho e a disponibilidade de experts em tecnologia.

De que forma a HOMINE acredita que a parceria com a Avalara pode impulsionar os negócios da empresa?

Há uma sinergia entre as empresas, as soluções da Avalara se somamos nossos serviços em TI, ampliando a oferta aos clientes e gerando mais valor para eles. É uma relação de ganha-ganha, com benefícios para nós, o parceiro e o cliente.

Para a HOMINE, o quanto a automação fiscal vem beneficiando seus clientes?

A automação é indiscutível do ponto de vista financeiro, quando efetuamos a demonstração do Retorno sobre o Investimento, o ROI, de um processo de automação fiscal. Além disso, a automação traz melhorias aos processos organizacionais, com mais eficiência, assertividade e redução de retrabalhos.