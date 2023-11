Setor farmacêutico impactado com a nova tabela TIPI

Neste último texto sobre os setores mais impactados com a nova Tabela de Incidência do IPI (TIPI), abordaremos as principais mudanças no setor farmacêutico.

É essencial ressaltar que a partir da semana que vem, as NCMs suprimidas não poderão mais ser utilizadas nos documentos eletrônicos, especialmente na Nota Fiscal Eletrônica. O uso das NCMs antigas pode causar a tributação incorreta do produto e autuações pelo Fisco.

As vacinas e os produtos farmacêuticos passarão por diversas atualizações nas NCMs, confira na tabela abaixo alguns deles: