Tecnologia do Presente - Biometria Facial e Digital

Você provavelmente já teve que usar a sua digital para liberar algo ou simplesmente olhar para uma câmera para que fosse feito o seu reconhecimento.

A tecnologia de biometria consiste em um método que permite que uma pessoa seja identificada a partir das próprias características físicas. Pelo fato de todos os humanos serem diferentes e possuírem aspectos físicos únicos, esse processo de reconhecimento tem sido uma solução cada vez mais comum. Atualmente, o mercado conta com vários tipos de tecnologias biométricas: facial, pela voz, digital, leitura da íris, entre outros.

A biometria facial traz um mapeamento de vários pontos do rosto humano, distâncias, marcas e cicatrizes, contorno da face e formato. A partir disso, forma-se uma imagem tridimensional que é transformada em uma sequência de números que o sistema armazena e reconhece. Esta tecnologia possui inúmeras utilidades, como: processos de cadastro e login em plataformas digitais, redução de roubo de identidade, transações bancárias, acesso em condomínios e até comparação de foto de passaporte com o próprio indivíduo em aeroportos.

As diversas utilidades que o reconhecimento facial detém, vem acompanhado de grandes benefícios: segurança, facilidade de integração em sistemas, fácil usabilidade e precisão.

O tipo de biometria mais conhecido e mais utilizado no mundo é o feito pela digital, que corresponde às pequenas elevações na pele da ponta dos dedos que formam conjuntos de linhas únicas. Dessa forma, cada indivíduo tem a própria digital.

A facilidade na instalação e usabilidade desta tecnologia permite que os leitores de impressão digital possam ser encontrados em diversos tipos de equipamentos: smartphones, tablets, catracas de acesso, caixas eletrônicos e cofres.

O avanço da tecnologia biométrica é de suma importância para a interação entre as pessoas e os sistemas computacionais, garantindo segurança, facilidade, e autenticidade.

