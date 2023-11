Dia das Mães impulsiona vendas por e-commerce e varejo físico

De acordo com pesquisas recentes divulgadas pelo Portal E-commerce Brasil, o Dia das Mães impulsionou as vendas tanto do e-commerce quanto do varejo físico.

No mercado online, segundo a Neotrust, houve um crescimento de 12,6% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Em números absolutos, o faturamento foi de cerca de 39,6 bilhões no comércio digital, com 89,7 milhões de compras online, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Todas as regiões do país tiveram aumento no faturamento, com destaque para o Nordeste, que faturou 6,9 bilhões, 20% a mais que em 2021.

A pesquisa também destacou que 82,6% das compras foram feitas com cartão de crédito, enquanto o boleto teve a utilização reduzida em 6,5 pontos percentuais e o pagamento por pix cresceu de 4,3% para 9,7%. Por fim, o número de clientes únicos também aumentou, crescendo de 23 para 24 milhões no período. Para efeito de comparação, em 2019 este número foi de 16 milhões de clientes únicos.

Já no varejo físico, o relatório da ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) mostra um crescimento em todo o país nas vendas relacionadas ao Dia das Mães – feitas entre os dias 2 e 8 de maio de 2021 e de 2022 - na faixa de 28,6%, superando a expectativa de 19% fixada pelo setor.

O levantamento mostra que mesmo descontada a grande inflação no período, o crescimento em relação a 2021 foi de 16%, enquanto o resultado comparado a 2019 foi positivo em 4% – o último Dia das Mães pré-pandemia. Os números indicam que o comércio movimentou na semana que antecede o Dia das Mães 5,3 bilhões de reais, apesar do tíquete médio ter sido de R$ 198, 7% menor que no ano passado. O que explica o resultado positivo foi o aumento de pessoas nos estabelecimentos, impulsionada pela diminuição das restrições e reabertura do comércio.