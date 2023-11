As 10 principais necessidades de negócios que impulsionam os gastos com TI

Divulgado no começo deste ano, o ‘State of the CIO Report’, relatório com base nos gastos com TI que as empresas tiveram, descobriu que a vontade de aumentar a segurança de TI é a principal necessidade dos negócios, seguido pelo aumento da eficiência operacional e melhoria da experiência do cliente. O relatório informa que 59% dos CIO planejam gastar mais em 2022 com TI comparado com 2021. Segundo os líderes da área de TI das empresas, os principais motivos para aumentar os investimentos são: Maior segurança cibernética: 49%;

Maior eficiência operacional: 46%;

Melhorar a experiência do cliente: 42%;

Automação e integração de processos pré-existentes: 41%;

Melhorar a produtividade dos funcionários: 27%;

Melhorar a rentabilidade: 24%;

Desenvolvimento de novos produtos: 22%;

Aprimorar as tecnologias para o trabalho híbrido: 21%;

Aumentar a receita de primeira linha para o negócio: 20%;

Estar em conformidade: 19%.

Tendências semelhantes em TI por outros pesquisadores

No relatório ‘CIO Priorities 2022’, o Info-Tech Research Group descobriu que o aumento de gastos com TI este ano está influenciado pelas seguintes necessidades que as empresas possuem: melhorias nos processos de negócios, transformação e modernização digital, segurança e suporte ao crescimento e recuperação de receita. Além disso, os CIOs listaram as seguintes prioridades para competir na economia digital: Reduzir o atrito no modelo operacional híbrido;

Melhorar a prontidão do ransomware;

Apoiar uma estratégia de retenção centrada no funcionário;

Proteger uma plataforma de automação;

Preparar para relatar novas métricas ambientais, sociais e de governança (ESG). Na previsão de gastos mundiais com TI este ano, os pesquisadores do Gartner incluíram um aumento de 4%, incentivado, na maioria, por investimentos em analytics, aumentando a produtividade e apoiando a lucratividade, migração para nuvem, otimizando o desempenho e melhorando os processos, experiência do cliente e segurança cibernética. John Lovelock, Vice-Presidente de Pesquisa e distinto Analista do Gartner diz que os gastos com segurança em nuvem, passaram de US $585 milhões, em 2019, para um gasto previsto de US $3,5 bilhões até 2025.

Outras necessidades que impulsionam os gastos com TI