Tecnologia do Presente - Realidade Aumentada

Provavelmente você já ouviu falar de Realidade Aumentada (RA). Você sabe o que é? Sabe quais são as aplicações desta tecnologia?

Em 1992, o cientista e pesquisador Thomas P. Caudell criou o termo Realidade Aumentada. Ele observou que, durante o desenvolvimento de um dos aviões mais famosos do mundo: o Boeing 747, os operários responsáveis perdiam muito tempo para interpretar e entender as instruções, dessa forma Caudell tentou inventar um monitor que os guiasse durante a instalação. A invenção não foi bem-sucedida, mas o conceito já tinha nascido.

A RA é uma tecnologia que adiciona e projeta elementos virtuais como, personagens, gráficos e imagens no mundo real, diferentemente da Realidade Virtual (RV) que substitui tudo que a pessoa vê por meio de um conteúdo totalmente criado pelo computador. O diretor executivo da Apple, Tim Cook, disse: "A Realidade Aumentada abrange mais do que a Realidade Virtual. Essa tecnologia dá a possibilidade de estar presente, de se comunicar e, simultaneamente, de desfrutar de outras experiências visuais. Será a próxima revolução, como o smartphone em sua época".

No verão de 2016, a febre do game Pokémon GO se instalou no mundo inteiro com mais de 45 milhões de usuários diários ativos. O jogador deve procurar e “caçar” diferentes personagens da saga japonesa. Por que estamos falando do jogo? Bom, o Pokémon GO aproximou a tecnologia RA do grande público, naquela época muitas empresas começaram a utilizá-la com o objetivo de criar melhores experiências para os clientes. É importante destacar que a Realidade Aumentada acontece por meio de um software, de um marcador no espaço físico e do GPS. Portanto, o usuário precisa de uma câmera, como a do celular, e um app específico, como o game, assim, o aplicativo interage com a câmera e projeta informações virtuais no ambiente real.

A Realidade Aumentada possui inúmeras aplicações, uma das principais áreas de atuação é no marketing. A ideia é que os consumidores interajam com os produtos, contribuindo para que o cliente tenha uma visão muito próxima do produto real, o que aumenta o interesse em realizar a compra. É possível ver na indústria automotiva com o objetivo de aumentar as chances de vendas. Na área da medicina, por meio da RA, pode-se projetar modelos do corpo humano, o que possibilita estudos mais aprofundados, além de auxiliar em simulações de operações.

A versatilidade da tecnologia, o crescente número de acesso à internet por meio dos smartphones e as inúmeras oportunidades de negócio, deixa claro que a Realidade Aumentada é de suma importância para sua empresa. Acompanhe a nossa série Tecnologia do Presente e entenda mais sobre as novas tecnologias.