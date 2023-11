Tecnologia do Presente - Blockchain

Você sabe o que é blockchain? Por que grande parte das empresas do mundo está adotando esta tecnologia?

A blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável com o objetivo de facilitar o processo de registro de transações e o rastreamento de ativos em uma rede empresarial. A maioria dos itens podem ser rastreados e negociados em uma rede blockchain, reduzindo os riscos e custos na operação. Ao traduzir para o português, o significado de blockchain é “corrente de blocos”, isso se dá pela união das palavras “bloco” (block) e “corrente” (chain).

A origem da blockchain está ligada à origem do bitcoin em 2008. Dessa forma, a blockchain é uma peça fundamental para a existência dessa criptomoeda e do surgimento de outras. Com o aumento exorbitante do uso das criptomoedas, alguns especialistas consideram a blockchain como a inovação tecnológica mais importante desde a criação da internet. Essa tecnologia pode ser descrita como uma rede de registros de informações distribuídas que sofrem modificações por meio de blocos de transações protegidos por criptografia, conectados uns aos outros, além de não poderem ser alterados ou excluídos depois da verificação.

Como as criptomoedas funcionam na rede blockchain? Bom, para começo de conversa, os responsáveis pela criação dos blocos e validação das transações são chamados de mineradores. O sistema de bloco é unido por elos, chamados hash, a ligação de cada hash formará a corrente de blocos, e a junção da corrente formará a rede. Hash é uma função matemática que converte um arquivo em um código de letras e números.

É importante ressaltar duas características da blockchain: a descentralização e a transparência. A blockchain não depende de uma organização ou de alguma estrutura centralizada. Pelo fato de ser uma cadeia de blocos, na qual os participantes validam, preenchem e controlam, a estrutura é totalmente descentralizada. Complementando isso, no sistema há transparência total, por conta dele ser aberto e estar disponível na rede. Dessa forma, o usuário ou terceiros podem analisar os blocos para decidir se a rede está de acordo.

Além do uso no mundo digital das criptomoedas, a blockchain vem sendo adotada em bancos e outras instituições financeiras para fazer transferências de valores mais seguras e transparentes. Ela também pode ser utilizada na assinatura de contratos inteligentes e validação de certificados de ensino médio, ensino superior, cursos e pós-graduações utilizados no currículo.

