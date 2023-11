Tecnologia do Presente - Drones

Você provavelmente conhece um drone, mas sabe para que ele foi criado? Quais são as utilidades que possui?

O drone é um veículo aéreo não tripulado, ou VANT (UAV em Inglês), controlado de forma remota por alguém. A aeronave é de pequeno porte, possui vários modelos e diversas ações, ela pode ser movimentada em todas as direções, garantido um uso seguro e eficiente.

Abraham Karem, engenheiro espacial, é conhecido como fundador da tecnologia VANT. O drone foi criado na década de 60 para fins militares e somente dez anos depois que começou a ser utilizado em operações militares, como reconhecimento de terrenos, ataques, espionagem e até envio de mensagens. Com o avanço da tecnologia, ele foi reformulado para uso doméstico e hoje é bem popularizado, seja para trabalho audiovisual, inspeções, ajudas humanitárias, mapeamento, segurança, dentre outras tarefas.

As aeronaves são utilizadas em inspeções pelo fato de muitas vezes serem locais impróprios para habitação ou permanência humana, por conta da atmosfera ou gases presentes no ambiente. Nesse caso, o drone visita lugares como: dutos, tanques de navios, dentre outros locais do tipo. Já na área de transporte, muitas empresas utilizam essa tecnologia para entregas de encomendas e de suprimentos e exames em bem menos tempo, assim garantindo a segurança dos relatórios e coletas.

O drone possibilitou o setor audiovisual a fazer grandes e pequenas produções cinematográficas, que envolvem vídeos institucionais, comerciais, filmes, cobertura de esporte, eventos e casamentos, dentre outros.

Agora que você sabe as diversas utilidades que o drone possui, é até difícil imaginar que uma aeronave pequena possa ser tão aproveitada.