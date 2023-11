Tecnologia do Presente - Robôs Alternativos

Na nossa série de tecnologias do presente já abordamos softwares, internet das coisas, drones e diversos outros assuntos, e para acessar esses conteúdos basta clicar aqui e saber um pouco mais. O tema robôs já foi um dos assuntos falados aqui, entretanto, recentes acontecimentos no Japão e no maior festival de música do Brasil, o Rock in Rio 2022, estimularam mais esse assunto na imprensa e nas redes sociais.

Primeiro, façamos uma viagem ao outro lado do mundo. Um robô chamado TX Scara será responsável por abastecer prateleiras sozinho em uma rede de mercados no Japão. É um projeto da startup japonesa de tecnologia Telexistence, em conjunto com a inteligência artificial (IA) desenvolvida pela Nvidia, multinacional americana de tecnologia.

A empresa estima que cerca de mil itens sejam abastecidos por dia nas mais de 300 lojas de conveniência japonesa FamilyMart. Jin Tomioka, presidente executivo da Telexistence, conta que o objetivo é deixar as tarefas mais repetitivas e desgastantes para o robô, economizando tempo e liberando os funcionários para as atividades mais "humanas", como a interação com os clientes.

A máquina move-se por cima de um trilho, e é projetada com câmeras que digitalizam cada prateleira do estabelecimento. Ele funciona com diferentes inteligências artificiais: a primeira para detectar e analisar os objetos, outra para movimentar o braço robótico (e alcançar os produtos), e a terceira para análise de falhas (caso deixe um produto cair no chão, por exemplo).

Além disso, o TX Scara é integrado a um sistema em nuvem que mantém um banco de dados do estoque e vendas. Desta forma, consegue saber rapidamente a necessidade e prioridade de repor determinado item na loja. As informações incluem nome do produto, data, hora e quantidades estocadas.

Agora voltemos ao solo brasileiro. O Rock in Rio 2022, no Rio de Janeiro, ocorrido entre o fim de agosto e início de setembro, recebeu quase 700 mil pessoas. O cão-robô Yellow, uma inovação personalizada pela empresa de segurança SegurPro, auxiliou no monitoramento e segurança antes e durante os shows. O “cão” foi criado pela empresa Boston Dynamics e só é capaz de fazer rondas, analisar o ambiente e atitudes suspeitas, e alertar os agentes de monitoramento em caso de irregularidades no evento graças à plataforma de inteligência artificial GenzAl.

Ele conta com a presença de sensores de temperatura para evitar incêndios, detectores de fumaça, que indicam a presença de gases nocivos no local, e em algumas situações até se expõe para proteger vidas humanas. O robô pode perambular de forma autônoma, durante rondas noturnas, onde ele realiza suas tarefas de forma automática, ou por meio de monitoramento humano.

Diante das infinitas possibilidades e da flexibilidade é fácil imaginar que os dois robôs assumam mais funções em diversas áreas e setores. Qual você acha que será a próxima atividade atribuída para eles?