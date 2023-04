GTIN Validação na Nota Fiscal Eletrônica

GTIN - Global Trade Item Number

Desde 12 de setembro de 2022, por previsão da Nota Técnica 2021.003 V1.10, empresas industriais de tabaco, brinquedos e farmacêuticos que possuam código do produto/serviço estão obrigadas ao preenchimento do Global Trade Item Number (GTIN) na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e na Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e), demais estabelecimentos que realizarem a revenda do produto deverão repassar a informação no documento fiscal.

A obrigatoriedade estende-se conforme cronograma oficial, de modo a atingir demais grupos de segmentos, para os quais serão definidas novas versões futuras.

Antes de mais nada, o que significa a sigla GTIN?

A sigla refere um cadastro perante o Global Trade Item Number, atualmente representada no Brasil pela GS1 Brasil (Associação Brasileira de Automação - antiga EAN Brasil). Na prática, o GTIN é um código padrão mundial para identificação de quaisquer itens (produto e ou serviço). Pode ser entendido como uma atualização do antigo código de barras, o código “EAN”, obrigatório no Brasil desde 2009, que contém informações detalhadas do produto em cada empresa, com intuito de cruzamento e informações e colaboração com demais iniciativas de rastreio de produto desde a indústria e melhor controle pela fiscalização fiscal.

Embora atualmente a obrigatoriedade atinja um grupo específico de contribuintes, é importante que todas as empresas tomem conhecimento e planejem o cumprimento do prazo para implementação pois sem a inserção do código correto do GTIN, a nota fiscal será rejeitada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Por vezes acontecem prorrogações em iniciativas fiscais como essa, mas as melhores práticas não recomendam que as empresas contem com essa possibilidade.

Exemplo do código GTIN: