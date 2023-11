Segundo a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), as vendas online em 2023 devem ter um aumento de 3,82% em relação ao mesmo período de 2022, alcançando o número de 395,1 milhões de pedidos e 87,8 milhões de compradores. A consequência deste cenário de crescimento contínuo é o desafio imenso de gerenciar as operações de e-commerce e suas inúmeras tarefas, tais como a escolha da plataforma, precificação correta, controle de estoque, divulgação dos produtos, entre outros. Entre todos esses desafios operacionais, um dos mais relevantes é o cálculo correto dos impostos, que impacta diretamente na lucratividade e produtividade do negócio.

Acompanhar as alterações tributárias para uma precificação ideal e tributação correta nem sempre é uma tarefa fácil para um gestor de E-commerce, já que isso demanda tempo para ficar por dentro das mais de 46 regras tributárias criadas diariamente no Brasil.

Mas você sabe como a correta tributação pode influenciar na lucratividade do negócio? Acompanhe o texto e entenda melhor.

Cálculo empírico de impostos



Empresas que vendem online através de plataformas de E-commerce e Marketplace normalmente não contam com uma estrutura fiscal dedicada para garantir que os conteúdos tributários estejam corretos e que os impostos sejam calculados adequadamente. Mesmo as que contam com especialistas nessas áreas ainda incorrem em erros por adotarem processos manuais nos sistemas ERP.

Para cobrir potenciais erros, uma prática bastante comum e pouco eficiente é fazer o cálculo de forma empírica com valores de tributos aproximados para cima. Esse procedimento somado aos erros mencionados acima acaba expondo o negócio a perdas, como:

· Menor lucratividade: o valor incorreto de impostos e erros nos cálculos podem diminuir o lucro líquido e destinar uma precificação equivocada ao produto.

· Perda de competitividade: com um maior valor de venda do produto devido aos impostos errados torna-se difícil competir com seus concorrentes.

· Recurso mal investido: afinal impostos pagos a mais nunca retornam aos bolsos e esses recursos poderiam ser mais bem investidos.

· Maior risco: o cálculo empírico de impostos não garante que a empresa esteja cobrindo todos os tributos corretamente. Isso pode causar passivo tributário e custos ainda maiores no futuro.

Além disso tudo, o cálculo de impostos feito através de ERP externo reduz a eficiência da operação. Em suma, quando os dados tributários e o motor de cálculo estão disponíveis em um sistema terceiro, o tempo de resposta da operação é maior, interferindo inclusive na experiência do consumidor, podendo levar ao abandono do carrinho, significando prejuízos tanto para sellers, quanto para consumidores. Uma forma de contornar definitivamente todos esses problemas é através da automatização desses processos e garantir uma precificação correta e competitiva.

Como automatizar esse processo?

A Avalara Brasil, multinacional de automação fiscal, possui a solução AvaTax Brasil com tecnologia de ponta e 100% em cloud, que faz o cálculo automatizado de tributos federais, estaduais e municipais baseado nas fundamentações legais e regras, atualizado automaticamente dentro do e-commerce. A solução possui uma vasta biblioteca de conteúdo tributário, atualizado diariamente pela equipe Avalara Brasil, em tempo real e com as alíquotas corretas.

O AvaTax Brasil retorna os resultados do cálculo tributário com rapidez e precisão, viabilizando, entre outras coisas, a correta precificação de mercadorias, diminuindo o tempo de resposta e adequação a novos requisitos legais, evitando impactos na operação e garantindo ainda, alto nível de segurança e disponibilidade.​

Benefícios extras para clientes VTEX

A Avalara Brasil faz parte do ecossistema de soluções da plataforma VTEX, líder de mercado em e-commerce no Brasil. A solução fiscal AvaTax Brasil está disponível para clientes B2B para download gratuito na Appstore da VTEX. Após a instalação, os clientes devem contratar o pacote de assinatura do serviço diretamente com a Avalara Brasil.

A integração do AvaTax Brasil à plataforma líder de E-commerce VTEX IO é ainda mais simples e rápida pois conta com um conector desenvolvido pela CoreBiz, principal parceiro da VTEX no Brasil. O conector possui uma instalação simples e que não exige custos elevados para a implementação, já que pode ser realizada por qualquer agência VTEX.