Copy URL to clipboard

Share to LinkedIn

Share to Twitter

Share to Facebook

Hoje, temos o prazer de compartilhar o testemunho de Meire Cristina Rustiguer, nossa Gerente Tributária na Avalara Brasil. Meire faz parte da nossa equipe há 5 anos e tem sido uma peça fundamental para nosso sucesso. Nesta entrevista exclusiva, ela nos conta sobre sua trajetória e experiência na Avalara.

Início na Avalara e Processo de Seleção

Meire compartilhou conosco que seu ingresso na Avalara foi um convite especial, vindo de uma amiga que ocupava uma posição de diretoria em outra área da empresa. Ela passou por entrevistas com a diretora de Recursos Humanos e o diretor da área de Conteúdo na época. Como já possuía experiência em consultoria, contabilidade, indústrias e advocacia, era a candidata ideal para a vaga de Gerente Tributária. Ela recorda com carinho o dia da sua entrevista: “No dia da entrevista pude sentir o clima da empresa, vi muitas pessoas vestindo laranja, que é a cor da Avalara [...] Saí bem animada com a perspectiva de me tornar ‘laranja’ também.”

Atuação na Avalara

Meire faz parte do time de Conteúdo, onde sua principal responsabilidade é garantir que o conteúdo tributário do ICMS, proveniente das 27 unidades da federação, esteja corretamente integrado ao AvaTax Brasil, solução de determinação e cálculo de impostos. Ela destaca que, mesmo mantendo essa função principal, a Avalara sempre lhe proporcionou oportunidades para se envolver em atividades diversas, como projetos especiais, webinars e encontros com clientes e parceiros. Isso a estimula a aprender e a crescer continuamente.

Principais Desafios

Meire descreve um desafio diário que a equipe da Avalara enfrenta: manter sua base de conteúdo tributário atualizada, devido às constantes mudanças na legislação tributária brasileira. Enfatiza que esse desafio só é superado graças à equipe de especialistas altamente experientes e comprometidos. Em um trimestre típico, por exemplo, a equipe lida com cerca de 6 milhões de logs no sistema, devido a essas mudanças legislativas. É um trabalho que exige dedicação constante e experiência.

Relacionamento com os Clientes

O relacionamento com os clientes é uma prioridade para Meire e sua equipe e estão sempre disponíveis, especialmente quando surgem questões técnicas. Isso contribui para o amadurecimento contínuo do produto e para atender às necessidades dos clientes de forma eficaz.

Projetos Especiais e Conquistas

Meire destaca o desafio de construir uma base de conteúdo por NCM e código de serviço, que tenha abrangência sobre todos os tributos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, II e ISS. Esse projeto exigiu meses de mapeamento, testes e comprometimento da equipe. A entrega bem-sucedida resultou no aumento da adoção do AvaTax Brasil para emissão de notas fiscais, aliviando os clientes da preocupação de acompanhar as mudanças na legislação tributária.

Uma Cultura Única: OPAH FOCUS