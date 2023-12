AvaTax Brasil: o nosso motor de cálculo certificado pela SAP

Hoje, para o bom funcionamento de uma empresa, a presença de um ERP (Enterprise Resource Planning) é indispensável. Dentro deste nicho, a SAP se destaca como líder de mercado em software de aplicativos empresariais. Neste blogpost, abordaremos uma das principais parcerias da Avalara Brasil, que integra suas soluções ao principal ERP da SAP, o SAP S/4HANA Public Cloud edition. É exatamente sobre ele que falaremos hoje e como o AvaTax Brasil trabalha sinergicamente com esse sistema.

O que é a ERP SAP S/4HANA?

Trata-se da quarta suíte ERP desenvolvida pela SAP, que também se tornou seu sistema de maior sucesso. Uma das principais características do SAP S/4HANA é sua estrutura, pela qual se diferencia dos demais. Este produto roda em memória, o que permite análises em tempo real e, consequentemente, decisões mais rápidas. Além disso, ele conta com uma infraestrutura otimizada. Isso significa que tudo é executado em um único sistema, com um único banco de dados e em uma única interface de usuário. Isso reduz significativamente a necessidade de manutenção e, ao mesmo tempo, permite que os técnicos da empresa dediquem o tempo que gastariam com isso em outras tarefas.

A integração AvaTax Brasil e SAP S/4HANA Public Cloud edition

As soluções da Avalara são ideais para complementar os produtos SAP e apoiar os clientes no atendimento da conformidade fiscal brasileira. Acompanhamos a transformação digital que as empresas percorrem atualmente, com implementações de novas plataformas, como o SAP S/4HANA Public Cloud edition. Neste cenário, soluções como o AvaTax Brasil tornam-se ideais por se integrarem às plataformas SAP e atenderem às necessidades dos cenários e rotinas fiscais, além de acelerarem o processo da evolução tecnológica. Saiba quais são os benefícios de integrar o SAP S/4HANA com o AvaTax Brasil:

Utilização do BTP como plataforma de desenvolvimento e integração

Para quem não conhece, o SAP Business Technology Platform (BTP) é uma combinação de serviços já existentes e novos serviços SAP em nuvem. Por exemplo, ela conta com soluções analíticas e tecnologias inovadoras, juntas em uma plataforma global. O objetivo geral do SAP BTP é tornar as empresas mais modernas e ágeis com a ajuda de ferramentas, aplicações e extensões. Seu foco está nas seguintes áreas: integração e desenvolvimento, tecnologias inteligentes, análise de dados, bem como gerenciamento de dados. Os diversos serviços do SAP BTP podem ser usados tanto em arquiteturas de sistemas híbridos quanto em sistemas baseados em nuvem, como a nossa solução AvaTax Brasil. A Avalara construiu sua integração SAP S/4HANA Public Cloud edition no SAP BTP. Isso permite que você possa começar a trabalhar rapidamente e com menos necessidade de customização no ambiente de seu ERP da SAP. E por trás dessa menor customização está a estratégia Clean Core, que você pode conferir em detalhes clicando AQUI.

Menores custos de manutenção

Falamos de uma estrutura toda em public cloud, que ao contrário da private cloud, exige muito menos investimento. Entenda a diferença entre ambas: A public cloud (ou nuvem pública), como o próprio nome sugere, vai além das paredes de uma empresa. Ela pertence e é operada por um terceiro que a fornece pela internet. Com a nuvem pública, as empresas compartilham hardware, armazenamento e dispositivos de rede;

Já a private cloud (ou nuvem privada) fica dentro da infraestrutura de uma empresa, como a intranet ou um data center. Nela, o acesso é restrito a apenas uma organização e há um armazenamento dedicado por trás do firewall. A configuração das private clouds costuma ser mais cara por conta da infraestrutura que ela precisa. Os servidores físicos, por exemplo, devem ser adquiridos e instalados no local. Além disso, a contratação de uma mão-de-obra especializada pode consistir em um longo processo que gera custos indiretos, sem contar o salário alto. Por outro lado, a configuração de uma public cloud é mais barata porque o custo inicial costuma ser pré-determinado pelo provedor, ela não precisa de uma infraestrutura física e não há a necessidade de contratação de uma equipe interna de TI. Os custos de manutenção também são muito menores, uma vez que as atualizações são de responsabilidade do provedor que, para acompanhar a concorrência, as realiza regularmente a fim de manter os clientes satisfeitos. Como o AvaTax Brasil é 100% em nuvem e integrado ao SAP BTP, você poderá contar com nossa solução integrada ao seu ERP com um custo muito menor e sem a necessidade de dispendiosos investimentos em estrutura física.

Maior controle interno

A automação do AvaTax Brasil possibilita que você lide com cálculos de impostos internamente, sem sobrecarregar suas equipes financeiras ou de TI. Nosso software baseado em nuvem fornece os resultados do cálculo tributário com rapidez e precisão, desse modo, viabilizam a precificação correta de mercadorias e serviços.

Assertividade na tributação

As regras e conteúdos fiscais do governo federal, estadual e municipal estão sempre configurados e prontos para o cálculo dos impostos. Isso facilita especialmente para empresas que atuam em diversas regiões do país e precisam lidar com as diversas normativas tributárias.

Conte com uma solução certificada da Avalara em seu ERP da SAP