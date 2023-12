Como citamos acima, trata-se do imposto sobre produtos industrializados. Sua tributação incide sobre mercadorias produzidas na indústria nacional ou importadas do exterior no momento do desembaraço aduaneiro. Portanto, podemos identificar os seguintes grupos de contribuintes:

Ela se torna a melhor opção para o cálculo do IPI, pois através de um cálculo tributário assertivo, é possível garantir a precificação correta de produtos. Além disso, graças a atualização constante, você terá cálculos precisos e assertivos, que deixarão sua empresa livre do risco de penalidades.

Neste cenário, o AvaTax Brasil se torna a melhor alternativa para sua empresa. Falamos de uma solução que conta com um motor de cálculo com conteúdo embarcado e atualizado diariamente. Ela possui uma configuração rápida e dinâmica que se integra sem dificuldade ao seu ERP.

Com um cálculo complexo e cheio de pormenores, além do tempo gasto para se fazer isso manualmente, há uma maior chance de erros, o que pode resultar em uma precificação incorreta, acarretando prejuízos para seu negócio.

O problema é que a Base de cálculo é: Valor do produto + Frete + Seguro + Outras Despesas Acessórias + Imposto de Importação. E dentro desse complexo cálculo, ainda temos as seguintes situações:

Tantas regras e especificidades fazem do IPI um cálculo complexo para as empresas.

Conte também com a Avalara na apuração mensal do IPI.

Dentro do SPED Fiscal, uma das obrigações da empresa é enviar digitalmente o Livro Registro de Apuração do IPI, o qual se torna obrigatório para as indústrias e estabelecimentos equiparados, conforme estabelecido pelo Regulamento do próprio IPI. Sua finalidade é apurar o imposto devido sobre produtos industrializados pelo estabelecimento durante o período.

Esse processo engloba a apuração completa dos valores contábeis e fiscais das operações de entrada e saída, os quais são extraídos dos documentos fiscais, tudo isso em conformidade com o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) e Código de Situação Tributária (CST).

Além disso, no livro Registro de Apuração do IPI serão também registrados os débitos e os créditos do imposto, os saldos apurados e outros elementos que venham a ser exigidos. Falamos de uma obrigação mensal que a empresa precisa entregar ao Fisco e que pode sofrer sérios prejuízos caso descumpra os prazos de entrega.

Para tanto, a Avalara oferece o Tax Compliance (TCO). Essa solução trabalha na garantia da conformidade fiscal da sua empresa, gerando as obrigações relacionadas ao SPED e outras obrigações fiscais mensais, trimestrais e anuais.

Isso acontece porque o TCO é composto por um conjunto de extratores que consolidam todos os dados contábeis, financeiros, do plano de contas e transacionais. Isso possibilita o processamento no final de cada período e a geração de relatórios de conformidade para os nossos clientes.

Consulte a Avalara e não tenha mais problemas tanto para o cálculo do IPI na Nota Fiscal como para a apuração mensal do IPI. Além disso, possuímos outras soluções que podem ajudar em todo o setor fiscal da sua empresa.

Acesse o site https://www.avalara.com/br/pt/index.html e conheça todos nossos produtos.