De acordo com a Resolução GECEX n° 440/2022, as NCMs abaixo descritas serão suprimidas, entrando em vigor a partir de 1° de abril de 2023 novas NCMs em substituição às mencionadas.

De acordo com a NT 2016_003 v3.50, é importante atentar-se que somente até o dia 05 de abril de 2023 serão autorizadas NF-e com os códigos de NCMs suprimidos, passando a ser rejeitadas Notas Fiscais Eletrônicas a partir 06 de abril de 2023 que não contenham as novas NCMs. Portanto, é necessário fazer a atualização do banco de dados da sua empresa para evitar rejeições.

No caso de NF-e de exportação , a partir de 1° de abril de 2023 não deverá ser utilizado código de NCM extinto, a fim de evitar incompatibilidade com a Declaração Única de Exportação.

Estas alterações já estarão disponibilizadas a todos os clientes do AvaTax Brasil na respectiva data de vigência.