Anteriormente, trouxemos um artigo no qual explicamos a revolução que a área tributária está passando através da Tax Transformation. Essa transformação trata especialmente de uma ressignificação deste setor da empresa, que deixa de ser uma espécie de back office e passa a ter uma atuação muito mais estratégica ao produzir dados valiosos para a companhia.

Agora, iremos mostrar como este conceito pode ser aplicado em sua empresa, alguns possíveis contratempos e as vantagens competitivas que isso poderá lhe trazer.

Tax Transformation: os desafios para se adaptar

Falar de uma mudança de algo tão arraigado na cultura empresarial pode ser complicado, pois para muitos, aquele pode ser o “único caminho certo”. Isso é normal, pois você está lidando com uma quebra de paradigmas e costumes, em que você colocará em prática algo com o qual muitos funcionários e gestores podem não ter tido contato, sendo um processo que não será feito do dia para a noite.

Só que falamos de mudanças necessárias para a competitividade da empresa no mercado. Até por conta disso, deve-se ter em mente que não bastará apenas fazer o investimento em toda tecnologia e infraestrutura, fundamental para o pleno funcionamento do setor tributário.

Para implementar a Tax Transformation será fundamental fazer um investimento na capacitação dos profissionais do setor, de forma que eles possam tirar o máximo proveito das novas tecnologias. Só que no caso desta equipe, junto com o preparo para lidar com a automação, pode ser necessário um treinamento em gestão, de forma a que eles possam também saber trabalhar com os dados obtidos.

Fazendo isso, a transição da sua empresa para as novas tecnologias dentro da transformação tributária será muito mais tranquila e possibilitará aproveitar as muitas vantagens de forma plena.

As principais vantagens de implementar a solução Tax Transformation na sua empresa

Agora, vamos destacar as muitas vantagens competitivas da sua empresa ao aderir pela Tax Transformation. Para começar, temos a questão da diminuição de erros, que trarão maior economia de custos na área, além de redução de riscos de autuações e aplicações de multas.

Sem a preocupação com atividades repetitivas, os profissionais estarão mais aptos a acompanhar eventuais alterações normativas e trabalhar planejamento fiscal estratégico, além de poderem até mesmo atender outras áreas do negócio.

Com a robotização e automatização de tarefas operacionais, os profissionais da área tributária passam a contar com mais tempo para realizar análises, assim como entregar informação e previsibilidade de dados. Dessa forma, possibilitam que as lideranças desenvolvam estratégias comerciais para a empresa.

Chama-se esta prática de DDDM (data-driven decision making ou traduzindo “tomada de decisão impulsionada por dados”) e nela o profissional da área passa a atuar muito mais como um cientista de dados, ganhando inclusive mais protagonismo dentro da gestão da empresa, já que a partir de suas informações será possível direcionar ações e antever possíveis problemas.

Considerações finais

Vivemos um momento de profundos impactos nas rotinas de trabalho e a Tax Transformation chegou como uma verdadeira revolução na área empresarial. Porém, como toda mudança, é preciso se atentar que ela demandará tempo para sua plena adaptação, além de exigir investimentos em tecnologias e na capacitação dos profissionais.

Ainda que alguns possam ver como um custo elevado, a transformação tributária é um caminho sem volta e o quanto antes seu negócio estiver adaptado a esta mudança, isso possibilitará diversas vantagens competitivas no mercado. Para que esta transformação seja eficiente e atenda às necessidades de sua empresa, é fundamental contar com soluções consolidadas e que possuam expertise na área.

