SMART Modular Technologies aumenta a produtividade na área fiscal integrando as soluções da Avalara Brasil com a nova versão do seu ERP

O processamento de rotinas fiscais ganhou soluções com ótima usabilidade, agilidade nas atualizações de novas funcionalidades e suporte eficaz, contribuindo para o ganho de produtividade da área

Detentora do maior market share no Brasil em seu segmento, a SMART Modular Technologies é pioneira na produção de componentes eletrônicos semicondutores no Brasil. Com atuação global e dedicada ao design, fabricação e montagem de diversos componentes e dispositivos de memória e de comunicação sem fio para a Internet das Coisas, a unidade brasileira da empresa deparou-se com o desafio de buscar soluções fiscais alinhadas com a nova versão do seu ERP, utilizado globalmente.

“Buscamos o apoio da Avalara, pois seria necessário adquirir novas soluções para acompanhar a migração do SAP versão ECC para a versão S/4HANA”, lembra Elizandro Casagrande, gerente de SAP da empresa. “O que mais chamou a nossa atenção foi o fato de a Avalara trabalhar com o conceito de sistema como serviço, que era exatamente o que buscávamos dentro de soluções em nuvem”, acrescenta.

A SMART contratou grande parte das soluções ofertadas pela suíte Avalara para o gerenciamento de diversas rotinas fiscais. “Tivemos aumento de produtividade, economia no investimento em recursos de TI e mais tempo para o time se dedicar a demandas mais estratégicas”, observa Casagrande, que complementa dizendo que “ter todas as informações para a equipe fiscal prestar contas ao Fisco e atender às auditorias interna e externa é um fator importante para transparência e organização”.

A Avalara possui uma equipe focada em acompanhar as alterações definidas pelo Fisco, que abrange mudança de layouts, regras de apuração, conteúdo tributário, entre outros. Dessa forma, as soluções fiscais são atualizadas automaticamente, tornando a operação mais simples e transparente para as áreas de negócio e TI.

O profissionalismo das equipes de projeto e de suporte da Avalara é destacado como diferencial pela SMART. “Ficamos satisfeitos com a parceria e com os resultados obtidos, o que nos deixa confortáveis para caminharmos juntos em novos projetos”, afirma Casagrande.

De acordo com Alessandra Almeida, diretora-geral da Avalara Brasil, a parceria com a SMART também é um bom exemplo de como é possível adicionar melhorias contínuas e frequentes ao longo da operação produtiva. “Em um prazo bastante reduzido, conseguimos introduzir diversas melhorias nos sistemas da empresa”.

A troca de uma solução fiscal é algo desafiador dada a complexidade do tema. Com o apoio da Fiscosys na implementação das soluções da Avalara na SMART, os desafios foram superados, substituindo as soluções fiscais anteriores e ampliando o escopo de novas funcionalidades. O resultado foi positivo: o projeto foi concluído com êxito e atendendo plenamente a todos os critérios de qualidade exigidos pela SMART.

A Fiscosys vem se tornando um dos principais parceiros de implementação em soluções fiscais da Avalara Brasil, pois conta com equipes de consultores especializados, com perfis funcionais e técnicos, que atuam no cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pelo Fisco. Segundo Jefferson Campana, diretor de operações da Fiscosys, “com as novas características fiscais brasileiras, que exigem cada vez mais soluções fiscais eficientes e com alta tecnologia, nós, da Fiscosys, visando a atender a essas necessidades, firmamos em 2018 a parceira com a Avalara Brasil, unindo nossa expertise, conhecimento fiscal e conectores à sua suíte fiscal, completamente atualizada tecnologicamente e com altos níveis de desempenho, confiabilidade e segurança”.

“As melhorias trazidas foram essenciais e nos deixaram preparados para os requisitos fiscais atuais e futuros”, conclui Luciana Pedroso Oliveira, especialista de TI SAP da SMART.