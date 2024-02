No Testemunho Avalarian do mês, conversamos com William Ferraz Santos, que é Analista de Implantação Sênior aqui na Avalara Brasil. Ele tem desempenhado um papel importante junto aos nossos parceiros desde o final de 2021. Conheça sua trajetória e experiência nesta entrevista exclusiva.

Seja como Avalarian ou como prestador de serviços, já são mais de 7 anos que William Ferraz Santos trabalhando conosco

Em 2016, a empresa em que trabalhava foi adquirida pela Avalara Brasil naquele ano e, assim, começava sua história com a Avalara. Após uma breve saída em 2018, retornou depois de seis meses, como prestador de serviços na Avalara Brasil, durante quase 4 anos. Foi então que, em novembro de 2021, William recebeu o convite para retornar à Avalara Brasil e aceitou com objetivo de desenvolvimento pessoal e profissional. Até porque, como ele nos contou acima, já estava na empresa prestando serviços e ainda se sentia um Avalarian!

A atuação dentro da Avalara

Quando entrou em 2016, William ocupava o cargo de analista funcional Jr. na área de BPO (Business Process Outsourcing), que hoje é nomeada como CMS (Content Management System). Ao retornar em 2021, foi contratado como analista de implantação sênior para a área de Professional Services.

Um trabalho fundamental junto aos parceiros da Avalara Brasil

William trabalha atualmente na área de Professional Services, que está focada na capacitação e desenvolvimento dos parceiros nas soluções Avalara Brasil. Seu objetivo como profissional é proporcionar um melhor atendimento aos clientes e aprimorar a execução durante a implementação de projetos, desde os pequenos até os grandes e complexos.

O foco na excelência na execução de projetos

Seus principais desafios estão no desenvolvimento dos parceiros para que eles possam executar da melhor forma as implantações dos projetos, assim como no atendimento aos clientes. Ele ressalta as experiências positivas que tem em relação às implantações dos projetos, com destaque na busca por compreender melhor as "dores" e necessidades dos clientes. Dessa forma, transmitir segurança e confiança no trabalho que está sendo executado.

Um projeto especial: zerar os projetos pendentes em 2023

Um dos trabalhos que William mais se orgulha é recente, de 2023. Isso porque, no início do ano, eles tinham diversos projetos em backlog para serem entregues. E a meta que a diretoria informou era que teriam até o mês de setembro para zerar todos os que estavam pendentes, pois a partir daquela data, todos seriam entregues apenas por parceiros Avalara. Ele destaca que com bastante esforço e determinação, conseguiram atingir esta meta tão importante para a companhia e entregar todos os projetos pendentes.

Como é ser um Avalarian?